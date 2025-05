Lamine Yamal abuse ! Sa nouvelle demande au barça

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Le Barça et Lamine Yamal semblent promis à un contrat à long terme cet été, mais rien n'est encore acté.

S'il subsistait le moindre doute quant à l'importance du joueur de 17 ans pour le projet du club catalan, son nouveau contrat les dissipera.

« Il faudra souffrir », a déclaré le président Laporta à propos du nouveau contrat de Lamine Yamal, renégocié avec l'agent Jorge Mendes. À l'été 2023, Barcelone a conclu un renouvellement de contrat de trois ans, dont les termes approximatifs prévoient une prolongation jusqu'en 2030 ou 2031, une fois ses 18 ans atteints. La durée maximale d'un contrat de moins de 18 ans est de trois ans.

Barcelone a toutefois dû renégocier ces termes cette saison, en raison de son ascension fulgurante au sommet du football mondial. Les Blaugrana se sont réjouis de cette décision, estimant qu'il devait bénéficier d'un contrat à la hauteur de son statut et, en fin de compte, le satisfaire au sein du club auquel il affiche régulièrement sa loyauté.

Lamine Yamal pourrait devenir le joueur le mieux payé du Barça

Selon Cadena SER, la version courte de leurs récentes négociations a été que Lamine Yamal souhaite devenir le joueur le mieux payé du Barça. Actuellement, il s'agit de Robert Lewandowski, qui, selon eux, gagne 16 millions d'euros nets par an.

Les Blaugrana souhaitent placer Lamine Yamal au sommet de leur grille salariale, mais on ignore s'il s'agit de la nouvelle grille ou de celle de Lewandowski. Ils estiment que le contrat de l'attaquant polonais est obsolète et qu'ils devraient renégocier des conditions plus basses avec le joueur de 36 ans afin de réduire ses revenus.

L'attaquant de Liverpool, Luis Diaz, a été cité comme la principale cible de transfert du FC Barcelone cet été, et probablement la seule. Le directeur sportif, Deco, s'apprête à investir la majeure partie du budget disponible dans les renouvellements de contrat. Un accord aurait été trouvé avec Raphinha pour un nouveau contrat, mais après la signature de Pedri et Ronald Araujo en janvier, Frenkie de Jong est le prochain sur la liste.