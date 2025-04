La sortie incendiaire de Laure Boulleau qui secoue De Zerbi et l'OM !

Marseille vs Toulouse

Après les méthodes fortes de De Zerbi post-Reims, Laure Boulleau a vidé son sac et n'a pas mâché ses mots contre le coach de l'OM.

La crise à Marseille continue de faire réagir. La défaite à Reims, la perte de la deuxième place et surtout les méthodes employées par Roberto De Zerbi pour (tenter de) remobiliser ses troupes – nuit à la Commanderie, jours de repos annulés, entraînement initialement refusé selon L'Équipe – ne passent pas auprès de tout le monde. Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Laure Boulleau n'a pas caché son agacement, critiquant vivement et sans détour le management de l'entraîneur italien, qu'elle juge contre-productif et dépassé. Pour l'ancienne internationale française, De Zerbi a inutilement mis le feu aux poudres.