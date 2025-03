Adrien Rabiot pousse un coup de gueule monumental après la défaite de l’OM contre Reims

Reims vs Marseille

Après la lourde défaite de l’OM face à Reims (3-1), Adrien Rabiot, furieux, a sévèrement critiqué l’attitude de ses coéquipiers.

L’OM s’enfonce. Battus 3-1 par Reims, les Marseillais enchaînent un énième revers dans une saison de plus en plus cauchemardesque. Mais cette fois, la réaction ne s’est pas fait attendre. Adrien Rabiot, cadre de l’équipe, a exprimé toute sa frustration au micro de BeIN Sport. « Ça fait mal d’afficher cet état d’esprit-là », a-t-il lancé, dénonçant un manque d’engagement de la part de ses coéquipiers. Un coup de gueule rare et cinglant qui traduit une colère profonde.