Milan, mutinerie, critiques : De Zerbi EXPLOSE et règle ses comptes !

Sous le feu des critiques après une semaine agitée à l'OM, Roberto De Zerbi a vidé son sac en conférence de presse ! Sa mise au point explosive ici !

Le volcan De Zerbi est entré en éruption ce vendredi à la Commanderie. Après une semaine marquée par la déroute à Reims (1-3), des méthodes jugées brutales (mise au vert forcée, jours de repos annulés) et des rumeurs insistantes l'envoyant à l'AC Milan ou faisant état d'une "mutinerie" dans son vestiaire (selon L'Équipe), l'entraîneur italien de l'OM a décidé de régler ses comptes.

Visiblement "remonté, fâché et énervé", il a livré une conférence de presse fleuve, passionnée et sans concession, balayant les polémiques et réaffirmant son engagement total pour le club marseillais, non sans égratigner au passage certains observateurs. "Aujourd'hui je suis très heureux d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, parce que j'adore les polémiques !", a-t-il lancé d'entrée non sans ironie, donnant le ton.