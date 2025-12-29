Dimanche soir, à Dubaï, Cristiano Ronaldo a de nouveau frappé fort. Pas sur un terrain, mais au micro, lors des Globe Soccer Awards où Ousmane Dembélé a été sacré. Devant le gratin du sport mondial, le Portugais a assumé une ambition qui semblait encore irréelle il y a quelques années : atteindre les 1 000 buts en carrière. Dans un décor luxueux et une ambiance solennelle, CR7 n’a laissé aucune place à l’hésitation. Son message a surpris, autant par sa clarté que par sa certitude.
La sortie choquante de Cristiano Ronaldo sur l’atteinte probable des 1 000 buts
- Getty
Un discours marquant aux Globe Soccer Awards
Présent à Dubaï pour la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a remis le prix du Global Sports Award à Novak Djokovic. L’occasion pour le quintuple Ballon d’Or d’établir un parallèle entre leurs parcours respectifs.
« Pour moi, c'est un véritable modèle, inutile d'en dire plus. Il est un exemple de longévité, et nos carrières sont similaires », a déclaré CR7 à propos du tennisman serbe, détenteur du record de titres du Grand Chelem.
Un hommage appuyé, qui s’inscrit dans une réflexion plus large sur la durée, la constance et l’exigence au plus haut niveau.
- Getty Images
Un objectif assumé, sans détour
Cristiano Ronaldo ne s’en cache plus. La barre symbolique des 1 000 buts représente l’un de ses derniers grands défis personnels. Il l’a rappelé avec conviction.
« C'est important pour moi car j'aime les défis. Le sport, c'est bien plus que le football, il faut élargir ses horizons. C'est pourquoi nous avons créé ce prix prestigieux. J'aime d'autres sports. C'est enrichissant d'apprendre de nouvelles choses, et c'est dans cet esprit que nous avons créé ce trophée. C'est un plaisir », a-t-il expliqué.
Quelques minutes plus tôt, le Portugais avait lui-même reçu une distinction : celle du meilleur joueur du Moyen-Orient. Une récompense qui l’a poussé à en dire davantage sur son ambition.
« Peu importe où je joue, au Moyen-Orient ou en Europe, je veux toujours gagner des trophées et atteindre le chiffre que vous connaissez tous », a-t-il lancé, sans jamais nommer explicitement les 1 000 buts.
- Getty Images Sport
Djokovic, miroir d’une quête historique
Face à lui, Novak Djokovic poursuit un objectif tout aussi colossal : décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Le Serbe n’a pas manqué de souligner cette similitude.
« J’espère que nous y parviendrons tous les deux en même temps: lui les 1 000 buts et moi les 25 Grands Chelems », a confié l’ancien numéro 1 mondial.
Pour Ronaldo, la question ne se pose même plus. « Je suis sûr d'y arriver s'il n'y a pas de blessures », a-t-il affirmé, avec une assurance qui lui ressemble.
- AFP
Les chiffres parlent pour lui
Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo totalise 956 buts en carrière, clubs et sélection confondus. À 40 ans, il venait de boucler une quatorzième saison à plus de 40 réalisations, un fait rare à ce niveau.
Prolongé à l’été 2025 par Al-Nassr jusqu’en 2027, le champion d’Europe 2016 ne compte pas lever le pied. Et un dernier rêve reste intact : remporter la Coupe du monde avec le Portugal, l’été prochain.