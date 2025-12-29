La sortie choquante de Cristiano Ronaldo sur l’atteinte probable des 1 000 buts

Présent à Dubaï pour la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a remis le prix du Global Sports Award à Novak Djokovic. L’occasion pour le quintuple Ballon d’Or d’établir un parallèle entre leurs parcours respectifs.

« Pour moi, c'est un véritable modèle, inutile d'en dire plus. Il est un exemple de longévité, et nos carrières sont similaires », a déclaré CR7 à propos du tennisman serbe, détenteur du record de titres du Grand Chelem.

Un hommage appuyé, qui s’inscrit dans une réflexion plus large sur la durée, la constance et l’exigence au plus haut niveau.