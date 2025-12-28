Globe Soccer Awards : Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de l'année

Ousmane Dembélé a vécu une saison hors normes, au point de redéfinir son statut sur la scène internationale. Déjà omniprésent dans le jeu du Paris Saint-Germain et décisif dans les grands rendez-vous, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le leader offensif d’une équipe parisienne qui a tout raflé. Sa régularité, son efficacité et son influence ont progressivement installé l’attaquant français au sommet du football mondial, jusqu’à cette nouvelle consécration individuelle aux Globe Soccer Awards qui vient couronner une année exceptionnelle.

Ousmane Dembélé s’adjuge le titre de joueur de l’année aux Globe Soccer Awards

La cuvée 2024 2025 restera comme la plus accomplie de la carrière d’Ousmane Dembélé. Avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé a porté le PSG vers une saison parfaite sur le plan collectif. Déjà récompensé par le Ballon d’Or France Football,The Best et plusieurs trophées nationaux et européens, Ousmane Dembélé a confirmé sa domination lors des Globe Soccer Awards organisés ce dimanche à Dubaï, où il a été désigné meilleur joueur de l’année sans réelle opposition.

Ce nouveau sacre vient s’ajouter à une collection déjà impressionnante en 2025 pour Ousmane Dembélé, élu également meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1 ainsi que meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Lors de la cérémonie, Ousmane Dembélé a tenu à rappeler l’importance du collectif dans son parcours. « Tout d’abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. L’équipe du PSG bien sûr le staff, le président qui a été exceptionnel et qui est venu me chercher à Barcelone, a déclaré Dembélé. Bien sûr, le directeur sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique. Je suis heureux d’avoir eu tous ces trophées individuels. Même si je dis tout le temps c’est le collectif d’abord. Et je voulais remercier également toute ma famille et mes deux meilleurs amis qui sont là Moustapha Diatta et Dayot Upamecano. Et voilà, je savoure chaque moment que j’ai eu cette saison 2025. J’ai pratiquement pris tous les trophées individuels. Et voilà, je vis ma meilleure vie. »