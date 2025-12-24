Cristiano Ronaldo trop loin des 1000 buts ? C'est la fin

Le capitaine portugais, dont la carrière est marquée par des records battus et une ambition sans faille, vise la consécration, mais ses proches insistent sur le fait que la poursuite de ce cap historique n'est pas sa principale motivation.

Un cap historique à portée de main

La récente prolongation de contrat de Ronaldo avec Al-Nassr pour deux ans le maintiendra en activité au moins jusqu'en 2027, alimentant les spéculations quant à une possible carrière au-delà de cette date. Certains vont même jusqu'à suggérer qu'il pourrait un jour partager le terrain avec son fils aîné, Cristiano Jr. Ce qui est certain, c'est que sa passion pour le football reste intacte. Il n'est plus qu'à 45 buts de ce chiffre magique, avec déjà 955 réalisations à son actif, et beaucoup pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que Ronaldo n'atteigne ce cap symbolique.

Plutôt que de présenter l'objectif des 1 000 buts comme une obsession, Martinez l'a décrit comme une conséquence naturelle des exigences quotidiennes de Ronaldo.

Dans une interview accordée à Marca, l'entraîneur a déclaré : « Il est au sommet de sa forme. Et il y est parvenu parce qu'il vit pleinement le moment présent. Lorsqu'il parle de ses objectifs, il évite de penser à long terme : atteindre les 1 000 matchs, jouer un certain nombre de rencontres… Son secret, c'est de donner le meilleur de lui-même aujourd'hui et de profiter de chaque jour. Ce nombre sera donc une conséquence du jour où il décidera de prendre sa retraite. Je ne pense pas que ce soit un objectif.»

Sur le terrain, la contribution de Ronaldo reste significative. Il a inscrit cinq buts lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, confirmant ainsi son importance durable. Son rôle n'a cependant pas été exempt de controverses. Certains supporters se demandent si le Portugal fonctionne mieux sans lui, notamment après la cuisante défaite face à l'Irlande, match durant lequel Ronaldo a été expulsé pour un coup de coude sur Dara O'Shea. Le débat s'est intensifié lorsque le Portugal a écrasé l'Arménie 9-1 lors de la rencontre suivante, un match que Ronaldo a manqué pour cause de suspension. Ce contraste a relancé les discussions habituelles sur l'équilibre, l'évolution et la question de savoir si l'équipe nationale est freinée par son plus grand joueur de tous les temps.

Cependant, Martínez a répondu sans équivoque à ces doutes : « L'attitude. Nous analysons constamment trois piliers : le talent, l'expérience et l'attitude qu'il apporte à la Seleção. Cette exigence maximale qu'il s'impose pour être présent et utile permet au capitaine de l'équipe nationale d'être toujours dans l'effectif. Cette soif d'excellence est contagieuse. Ses 25 buts en 30 matchs en tant qu'attaquant montrent que son apport sur le terrain est considérable pour l'équipe nationale. »