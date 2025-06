Cristiano Ronaldo, le nouveau contrat lunaire

Al Fath vs Al Nasr FC

Cristiano Ronaldo a signé avec Al-Nassr le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport.

Le quintuple Ballon d'Or a signé un nouveau contrat avec le club de Pro League saoudien pour un montant estimé à 24,5 millions de livres sterling (33,7 millions de dollars) et touchera un salaire qui lui permettra d'engranger plus d'un million de livres sterling tous les deux jours.

L'aventure de Ronaldo en Arabie saoudite n'a pas été couronnée de succès, le quintuple Ballon d'Or n'ayant remporté aucun trophée officiel avec Al-Nassr en deux saisons et demie. Suite à une saison 2024/25 décevante, qui a vu le club manquer la qualification pour la Ligue des champions de l'AFC, Ronaldo a laissé entendre un possible départ.

Après des semaines de spéculations sur son avenir, Ronaldo a révélé qu'il n'allait nulle part et jeudi après-midi, Al-Nassr a annoncé que son capitaine avait signé un contrat de deux ans avec le club de Pro League saoudien. Le Sun a révélé que Ronaldo avait touché une indemnité de 24,5 millions de livres sterling auprès de Faris Najd, qui passera à 38 millions de livres sterling s'il entame sa deuxième année de contrat.

Le Sun a également révélé que Ronaldo toucherait 178 millions de livres sterling par an avec Al-Nassr, soit 488 000 livres sterling par jour. La star portugaise toucherait 492 millions de livres sterling, un montant qui pourrait atteindre plus d'un demi-milliard de livres sterling s'il débloquait ses primes de 4 millions de livres sterling pour le Soulier d'Or et de 8 millions de livres sterling si Al-Nassr remportait le titre.

Les sources du Sun affirment également qu'Al-Nassr aurait cédé à Roanldo une participation de 15 % dans le club, d'une valeur de 33 millions de livres sterling. Le club de Pro League saoudienne espère que Ronaldo deviendra ambassadeur du club la semaine prochaine.