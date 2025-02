Lyon vs Paris Saint-Germain

Las Palmas vs FC Barcelone

Alors que le PSG aurait tenté une offensive pour Lamine Yamal, le joyau du Barça a répondu sans détour à cette rumeur. Découvrez sa déclaration.

À seulement 17 ans, Lamine Yamal est l’un des joueurs les plus prometteurs du FC Barcelone. Sa précocité et son talent exceptionnel attirent l’attention des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Une rumeur évoquait même une offre de 250 millions d’euros transmise l’été dernier par le club de la capitale française. Mais face aux spéculations, le jeune ailier espagnol a répondu avec fermeté, affirmant son attachement indéfectible au Barça.