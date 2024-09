Lamine Yamal : L'offre MONSTRUEUSE du PSG

Monaco vs FC Barcelone

Lamine Yamal est rapidement devenu un joueur de classe mondiale, et cela est d’autant plus impressionnant qu’il n’a que 17 ans.

Barcelone l’apprécie plus que quiconque dans l’équipe, et cela s’est vérifié plus tôt dans l’année.

Il y a quelques mois, il a été rapporté que Barcelone avait reçu, et rejeté, une offre du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal, qu’ils voulaient pour remplacer Kylian Mbappé.

Ces informations ont maintenant été confirmées par l’agent Andy Bara, qui aurait des relations étroites avec le président du FC Barcelone Joan Laporta, et le directeur sportif Deco. Bara a fait ces déclarations sur le podcast Inkubator.

« Une chose que je sais, c’est que Barcelone a rejeté une grosse offre du PSG pour Lamine Yamal – d’une valeur d’environ 250 millions d’euros. »

Lamine Yamal a une clause libératoire d’un milliard d’euros dans son contrat, et le fait de la déclencher est probablement le seul moyen pour Barcelone de ne pas l’empêcher de partir. Même si cette clause était payée, on s’attendrait à ce que l’adolescent refuse la possibilité de partir.