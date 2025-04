C. Ancelotti

Les critiques fusent en Espagne après l'échec du Real face à Arsenal. Mbappé et les stars madrilènes sont ciblés, parfois avec excès…

L’espoir d’une remontée légendaire a été douché mercredi soir au Santiago Bernabéu. Dominé une fois de plus par un Arsenal bien en place (1-2), le Real Madrid quitte la Ligue des champions dès les quarts de finale, balayé sur l’ensemble des deux manches (5-1 cumulés). Un revers qui a fait bondir la presse ibérique, particulièrement sévère avec les cadres de l’équipe et un certain Kylian Mbappé.