Patrick Tchanhoun

Dro Fernandez première recrue hivernale du PSG, Joan Laporta fait une sortie fracassante

Un transfert discret, une colère publique. À Barcelone, le départ de Dro Fernandez laisse des traces profondes.

Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue de l’hiver, mais l’opération ne passe pas inaperçue. En Catalogne, le dossier Dro Fernandez a provoqué crispations, incompréhensions et une réaction très remarquée de Joan Laporta, peu habitué à masquer ses émotions.

