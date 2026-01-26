Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue de l’hiver, mais l’opération ne passe pas inaperçue. En Catalogne, le dossier Dro Fernandez a provoqué crispations, incompréhensions et une réaction très remarquée de Joan Laporta, peu habitué à masquer ses émotions.
Dro Fernandez première recrue hivernale du PSG, Joan Laporta fait une sortie fracassante
- Goal AR
Dro Fernandez quitte le Barça, Laporta sort du silence
Le FC Barcelone n’a toujours pas digéré la perte de l’un de ses jeunes talents les plus suivis. En interne, le départ de Dro Fernandez vers le PSG suscite une réelle amertume. Joan Laporta n’a d’ailleurs pas cherché à édulcorer la situation. Le président blaugrana a exprimé publiquement sa stupeur face au revirement du joueur et de son entourage.
« Le départ de Dro m’a vraiment surpris. Il y avait un accord pour qu’il prolonge à ses 18 ans, puis son agent a déclaré qu'il avait finalement changé d'avis. La situation a été désagréable », a déclaré le président du Barça à 3Cat.
Une déclaration directe, lourde de sens, qui illustre le malaise né de ce transfert hivernal inattendu.
- حساب برشلونة على تويتر
Un accord trouvé entre Paris et Barcelone
Malgré les tensions, le PSG et le FC Barcelone ont fini par s’entendre. Selon L’Équipe, le club parisien a sécurisé la venue du milieu offensif de 18 ans, encore lié aux Blaugrana jusqu’en 2027. Dro Fernandez va signer un contrat longue durée avec Paris, courant jusqu’en 2030.
La clause libératoire du joueur, fixée à 6 millions d’euros, a posé problème. En l’activant directement, le PSG se serait exposé à des charges fiscales et sociales conséquentes. Pour contourner cet écueil, les deux clubs ont privilégié un accord négocié, autour de 8 millions d’euros.
Un compromis financier qui limite les pertes pour Barcelone et évite un montage plus coûteux pour Paris, même si la frustration demeure côté catalan.
- Getty
Une décision mal vécue en interne
Depuis plusieurs jours, la direction barcelonaise savait que Dro Fernandez réfléchissait à un départ. Le joueur avait averti ses dirigeants, prenant le temps d’analyser les différentes options. Des clubs anglais et allemands suivaient attentivement sa situation.
Le PSG, lui, a rapidement pris une longueur d’avance. Luis Enrique, qui partage le même agent que le joueur, a joué un rôle central. Sa présence sur le banc parisien a pesé dans le choix final.
Formé à la Masia depuis l’âge de 14 ans, le natif de Nigrán, en Galice, venait tout juste d’intégrer le groupe professionnel sous les ordres de Hansi Flick. Pourtant, la concurrence au milieu a freiné son envol.
- Getty Images Sport
Temps de jeu réduit, avenir accéléré
Cette saison, Dro Fernandez a dû se contenter d’un rôle secondaire. Quatre apparitions en Liga, une en Ligue des champions, quelques passages avec la réserve. Trop peu pour un joueur qui aspire à grandir vite.
À Paris, le discours diffère. Le PSG voit en lui un profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés. Il devrait intégrer la rotation et apporter de la profondeur à l’effectif du champion d’Europe. Chelsea, Manchester City et le Borussia Dortmund suivaient aussi le dossier. Paris a su conclure.
- AFP
Un coup stratégique pour Paris, une blessure pour le Barça
Après plusieurs semaines de discussions complexes autour de la clause libératoire, toutes les parties ont validé les bases de l’opération. Dro Fernandez s’apprête à franchir un cap majeur dans sa jeune carrière.
Pour le PSG, le pari paraît mesuré. Pour le FC Barcelone, l’épisode laisse un goût amer. Joan Laporta, lui, n’a clairement pas tourné la page.