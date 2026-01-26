Dro Fernandez première recrue hivernale du PSG, Joan Laporta fait une sortie fracassante

Le FC Barcelone n’a toujours pas digéré la perte de l’un de ses jeunes talents les plus suivis. En interne, le départ de Dro Fernandez vers le PSG suscite une réelle amertume. Joan Laporta n’a d’ailleurs pas cherché à édulcorer la situation. Le président blaugrana a exprimé publiquement sa stupeur face au revirement du joueur et de son entourage.

« Le départ de Dro m’a vraiment surpris. Il y avait un accord pour qu’il prolonge à ses 18 ans, puis son agent a déclaré qu'il avait finalement changé d'avis. La situation a été désagréable », a déclaré le président du Barça à 3Cat.

Une déclaration directe, lourde de sens, qui illustre le malaise né de ce transfert hivernal inattendu.