Le Paris Saint-Germain avance discrètement mais efficacement sur le marché des jeunes talents. Cette fois, c’est un dossier très surveillé qui est en passe d’aboutir : celui de Dro Fernandez. Courtisé par plusieurs cadors européens, le milieu offensif de 18 ans semblait promis à une bataille féroce entre géants du continent. Pourtant, le PSG a su manœuvrer avec patience et précision pour prendre l’avantage. En coulisses, les discussions ont été longues, sensibles et stratégiques, mais Paris est désormais tout proche de rafler la mise.
Mercato, le PSG double la concurrence pour Dro Fernandez
Le PSG a enfin trouvé un accord avec le Barça pour Dro Fernandez
Dro Fernandez se rapproche un peu plus du PSG. Après plusieurs semaines de négociations complexes, le club parisien et le Barça ont trouvé un terrain d’entente concernant la clause libératoire du jeune milieu offensif. Dro Fernandez, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, va ainsi franchir une nouvelle étape dans sa carrière en se dirigeant vers le champion d’Europe en titre. Toutes les parties impliquées ont validé les bases du transfert, permettant à Dro Fernandez de se projeter vers Paris.
Selon les informations rapportées par AS, la principale difficulté concernait le paiement de la clause libératoire de Dro Fernandez, fixée à 6 millions d’euros dans son contrat avec le FC Barcelone. En Espagne, ce type de clause doit légalement être réglé par le joueur lui-même, ce qui implique une imposition avoisinant les 47 %. Cette contrainte fiscale a profondément modifié l’économie du dossier Dro Fernandez, obligeant les clubs à revoir leur approche et à trouver une solution alternative.
Une négociation délicate avec le Barça pour Dro Fernandez
Pour permettre à Dro Fernandez de quitter la Catalogne sans créer de conflit juridique ou institutionnel, le PSG et le Barça ont dû négocier directement. Le montant final du transfert de Dro Fernandez s’élèverait ainsi autour de 9 millions d’euros, intégrant la charge fiscale liée à la clause. Une somme supérieure au montant initial, mais jugée acceptable par le PSG au regard du potentiel du joueur et de la concurrence sur le dossier Dro Fernandez.
Dans ce contexte, le PSG a avancé avec une extrême prudence. Les relations entre Paris et Barcelone, bien que récemment apaisées, restent fragiles. La rencontre entre Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi lors du match de Ligue des Champions entre les deux clubs avait illustré ce réchauffement diplomatique. Néanmoins, les dirigeants parisiens savaient que le dossier Dro Fernandez pouvait rapidement raviver des tensions, d’où une approche mesurée et respectueuse vis-à-vis du club catalan.
Le PSG face à la déception catalane
Du côté de Barcelone, le départ annoncé de Dro Fernandez a été vécu comme un véritable coup dur. Le club blaugrana comptait sur Dro Fernandez pour incarner la continuité de sa politique de formation, lui qui a déjà disputé ses premières minutes avec les professionnels cette saison. En quatre apparitions toutes compétitions confondues, Dro Fernandez a montré des qualités prometteuses, ponctuées notamment par une passe décisive.
Cette décision de quitter Barcelone a été perçue comme un signal négatif en interne. Les dirigeants catalans, déjà confrontés à plusieurs départs précoces de jeunes talents ces dernières années, ont vu dans le choix de Dro Fernandez une remise en question de leur projet sportif. Le PSG, conscient de cette sensibilité, a donc évité toute précipitation afin de ne pas aggraver le malaise autour du dossier Dro Fernandez.
Paris n’a laissé aucune chance à la concurrence pour Dro Fernandez
Le PSG n’était toutefois pas seul sur le coup. Manchester City et le Borussia Dortmund ont également tenté de convaincre Dro Fernandez, séduits par son profil technique, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer entre les lignes. Ces clubs ont cherché à exploiter les hésitations du Barça pour faire basculer le dossier Dro Fernandez en leur faveur. Malgré cette pression, Paris a conservé l’avantage grâce à un projet sportif clair et une réactivité décisive.
L’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, aurait lui aussi été particulièrement affecté par la décision de Dro Fernandez. En offrant au jeune milieu offensif ses premières apparitions en équipe première, il espérait l’installer progressivement dans la rotation. Flick voyait en Dro Fernandez un joueur capable de s’inscrire dans la durée au Barça. Cette confiance n’a toutefois pas suffi à retenir le joueur, déjà séduit par la perspective parisienne.
En parallèle des discussions entre clubs, Dro Fernandez s’est rapidement entendu avec le PSG sur les bases de son futur contrat. Comme révélé par plusieurs médias dont Foot Mercato, le projet sportif présenté par Paris a convaincu le joueur et son entourage. Le PSG a mis en avant un plan de développement précis, incluant du temps de jeu progressif et une intégration encadrée dans un effectif compétitif au plus haut niveau européen.