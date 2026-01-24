Mercato, le PSG double la concurrence pour Dro Fernandez

Dro Fernandez se rapproche un peu plus du PSG. Après plusieurs semaines de négociations complexes, le club parisien et le Barça ont trouvé un terrain d’entente concernant la clause libératoire du jeune milieu offensif. Dro Fernandez, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, va ainsi franchir une nouvelle étape dans sa carrière en se dirigeant vers le champion d’Europe en titre. Toutes les parties impliquées ont validé les bases du transfert, permettant à Dro Fernandez de se projeter vers Paris.

Selon les informations rapportées par AS, la principale difficulté concernait le paiement de la clause libératoire de Dro Fernandez, fixée à 6 millions d’euros dans son contrat avec le FC Barcelone. En Espagne, ce type de clause doit légalement être réglé par le joueur lui-même, ce qui implique une imposition avoisinant les 47 %. Cette contrainte fiscale a profondément modifié l’économie du dossier Dro Fernandez, obligeant les clubs à revoir leur approche et à trouver une solution alternative.