La France s’effondre en Croatie et se complique la tâche

Croatie vs France

L'équipe de France s'incline 2-0 en Croatie et compromet ses chances en Ligue des Nations. Un match sans éclat, une réaction attendue au retour.

À Split, les Bleus ont vécu un réveil douloureux pour leur première sortie de l’année. Cette rencontre face à la Croatie, présentée comme un test grandeur nature pour une équipe de France ambitieuse, s’est rapidement transformée en calvaire. Bousculés d'entrée par une sélection croate incisive et portée par son public, les joueurs de Didier Deschamps ont semblé absents des débats, accumulant imprécisions techniques et erreurs défensives. Pourtant armée d’un secteur offensif talentueux emmené par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la France n’a jamais trouvé le moyen de faire trembler l’adversaire. Le scénario cauchemardesque de la première période, marqué par deux buts encaissés sans réelle réaction, a mis à nu des failles inquiétantes, autant dans l’attitude que dans le jeu.

Désormais, la tâche s'annonce ardue, mais pas impossible. Pour espérer poursuivre leur aventure en Ligue des Nations, les Bleus devront impérativement montrer un tout autre visage dimanche au Stade de France. Une révolte attendue autant par les supporters que par leur sélectionneur.