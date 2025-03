Deschamps sonne la révolte après la défaite en Croatie

Les Bleus chutent en Croatie et devront réagir au retour. Deschamps et ses joueurs analysent cette contre-performance et lancent l'appel à la révolte.

L’équipe de France a manqué son entrée en 2025. Jeudi soir, à Split, les Bleus ont chuté face à la Croatie (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Une prestation terne, surtout en première période, qui les place dans une situation inconfortable avant le match retour au Stade de France dimanche. Dominés dans les duels, imprécis techniquement et incapables de maîtriser le rythme du match, les joueurs de Didier Deschamps ont reconnu leurs lacunes après la rencontre. Le sélectionneur a notamment pointé du doigt les erreurs individuelles et un manque de justesse qui ont offert des opportunités à l’adversaire. L'article continue ci-dessous