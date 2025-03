Mbappé inefficace, Konaté en détresse... les notes des Bleus en Croatie

Croatie vs France

Une équipe de France méconnaissable s’incline 2-0 en Croatie après une prestation collective indigeste. Voici les notes des Bleus après ce naufrage.

L’équipe de France a livré une prestation indigne de son statut ce jeudi en Ligue des Nations, s’inclinant logiquement 2-0 face à la Croatie à Split. Apathiques, sans idées et incapables de réagir, les Bleus ont sombré face à une sélection croate bien plus entreprenante. Ce revers met en lumière un manque criant d’inspiration collective, avec un rendement offensif famélique et une fébrilité inquiétante derrière.

Dans un tel contexte, les individualités étaient attendues pour sortir l’équipe du marasme, mais elles ont globalement failli. Mbappé a manqué d’efficacité, Dembélé a peiné dans son rôle axial, et la charnière centrale n’a jamais dégagé de sérénité. Seuls quelques joueurs, à l’image de Maignan, Koundé ou Rabiot, ont limité la casse sans pour autant briller. Le naufrage a été total, et ce revers pose des questions sur l’état de forme et la dynamique des Bleus à l’entame d'une année charnière.

Retour sur les prestations individuelles d’un soir à oublier.

Les notes des joueurs de l’équipe de France

Mike Maignan (6) : Malgré les deux buts encaissés, il a évité un naufrage plus lourd en stoppant un penalty crucial. Impuissant sur les réalisations croates, il a néanmoins été rassurant dans ses sorties et propre sur sa ligne. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit.

Jules Koundé (5) : Pas toujours entreprenant, il n’a pas rayonné défensivement mais est resté l’un des Bleus les plus constants. Il aurait pu être plus dur sur le premier but croate, mais dans l’ensemble, il a tenu son couloir avec application.

William Saliba (4) : Pris en défaut sur l’ouverture du score avec un marquage trop lâche, il a manqué d’autorité dans les duels. Il a ensuite tenté de jouer plus sobrement, sans pour autant rassurer totalement. Une performance en demi-teinte.

AFP

Ibrahima Konaté (3) : Soirée cauchemardesque pour le défenseur de Liverpool. Un penalty concédé, des interventions fébriles, une sortie dès la pause… Il n’a jamais semblé dans le coup et a été logiquement remplacé à la mi-temps.

Lucas Digne (5) : Préféré à Hernandez, il n’a pas profité de cette opportunité pour marquer des points. Quelques passes intéressantes vers l’avant, mais un manque de solidité défensive et peu d’apport offensif. Un match trop neutre.

Matteo Guendouzi (5) : Sobre et appliqué, il a pris peu de risques mais n’a pas démérité. Il a assuré la continuité du jeu sans vraiment impacter le match. Un match correct, sans plus.

Aurélien Tchouaméni (4) : On attendait plus d’impact de sa part. Il a semblé physiquement en dedans, bousculé dans les duels et trop peu influent à la récupération. Son manque d’agressivité a permis aux Croates de s’imposer au milieu.

Adrien Rabiot (5) : Une prestation mitigée. Présent dans l’effort défensif, il a été en retard sur plusieurs interventions et peu inspiré offensivement. Il a semblé manquer d’énergie pour peser sur le jeu.

Ousmane Dembélé (5) : Positionné en meneur de jeu, il n’a jamais trouvé ses repères. Mal à l’aise dans ce rôle axial, il a été plus en vue en seconde période lorsqu’il est repassé sur son côté droit, se créant trois occasions. Une implication en dents de scie.

Kylian Mbappé (5) : Beaucoup d’activité mais un cruel manque d’efficacité. Trois occasions mal négociées, une imprécision inhabituelle dans ses choix et 18 ballons perdus sur 70 touchés. Il a tenté de peser mais a manqué d’inspiration et de tranchant.

Randal Kolo Muani (3) : Transparent. Peu trouvé par ses coéquipiers, il n’a pas su se montrer disponible ni dangereux. Aucune occasion à son actif, un match sans relief pour l’attaquant de la Juve.

Remplaçants notés

Dayot Upamecano (6) : Solide et appliqué après son entrée, il a stabilisé la défense et tenté de faire remonter le bloc français. Plus autoritaire que Konaté, il a apporté une meilleure assise défensive.

Remplaçants non notés

Bradley Barcola (60e) : Trop peu en vue, mais a raté une belle opportunité devant le but.

Eduardo Camavinga (65e) : Entrée neutre, peu d’influence, il aurait pu prendre plus de risques.

Manu Koné (84e) : Trop peu de temps pour être jugé.

Michael Olise (84e) : Une frappe cadrée sans impact réel sur le match.

L’équipe de France devra rapidement tirer des enseignements de cette soirée pour éviter de retomber dans ce type de prestation fantomatique. Une remobilisation collective s’impose avant les prochaines échéances.