Le Real Madrid encaisse un nouveau choc avec la rechute inattendue de Ferland Mendy, à peine revenu de longs mois de convalescence. Alors que l’international français pensait enfin tourner la page d’une blessure qui traînait depuis le printemps, la sentence médicale a été implacable. La perspective d’un retour durable s’éloigne encore, plongeant Ferland Mendy dans un tunnel dont il peine à voir la sortie et laissant Xabi Alonso face à un véritable casse-tête défensif.
Coup dur au Real Madrid, un taulier out jusqu'en 2026
- Getty Images Sport
Nouvelle tuile pour Ferland Mendy
Pour Ferland Mendy, la saison avait pourtant repris sous le signe de l’espoir. Après une longue absence due à une rupture au quadriceps survenue le 26 avril, l’arrière gauche français n’avait disputé aucune minute sous Xabi Alonso avant le mois d’octobre. Réintégré à l’entraînement collectif, Ferland Mendy avait rapidement retrouvé le groupe et même été titularisé lors de la victoire en Ligue des Champions sur la pelouse de l’Olympiacos (3-4), une éclaircie après sept mois loin des terrains.
Mais la satisfaction aura été de courte durée. Six jours seulement après son retour officiel, Ferland Mendy a rechuté. Le Real Madrid a confirmé dans un rapport médical que le joueur s’était de nouveau blessé, remettant brutalement en question toute perspective de stabilité. Pour un latéral déjà durement éprouvé ces derniers mois, cette rechute représente un véritable coup d’arrêt.
- Getty Images Sport
Mendy forfait jusqu’en 2026, le Real Madrid dans la tourmente
Le communiqué du club est sans ambiguïté : « Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Ferland Mendy, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près ». Une annonce qui confirme la gravité de la situation pour Ferland Mendy, une nouvelle fois contraint de rejoindre l’infirmerie.
Selon les informations relayées par la radio Cope, Ferland Mendy devrait être absent environ trois semaines. Mais en raison du calendrier et de l’enchaînement des échéances, tout laisse penser qu’il ne pourra pas rejouer avant 2026. Un coup dur de plus pour un joueur de 30 ans dont la volonté a toujours été de continuer à Madrid malgré les rumeurs de départ de l’été. Ferland Mendy se retrouve désormais face à une concurrence accrue, Alvaro Carreras séduisant Xabi Alonso, tandis que Fran Garcia reste une option sérieuse sur le côté gauche.