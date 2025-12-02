Coup dur au Real Madrid, un taulier out jusqu'en 2026

Pour Ferland Mendy, la saison avait pourtant repris sous le signe de l’espoir. Après une longue absence due à une rupture au quadriceps survenue le 26 avril, l’arrière gauche français n’avait disputé aucune minute sous Xabi Alonso avant le mois d’octobre. Réintégré à l’entraînement collectif, Ferland Mendy avait rapidement retrouvé le groupe et même été titularisé lors de la victoire en Ligue des Champions sur la pelouse de l’Olympiacos (3-4), une éclaircie après sept mois loin des terrains.

Mais la satisfaction aura été de courte durée. Six jours seulement après son retour officiel, Ferland Mendy a rechuté. Le Real Madrid a confirmé dans un rapport médical que le joueur s’était de nouveau blessé, remettant brutalement en question toute perspective de stabilité. Pour un latéral déjà durement éprouvé ces derniers mois, cette rechute représente un véritable coup d’arrêt.