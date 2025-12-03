FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VALENCIAAFP
Patrick Tchanhoun

Grosse mésentente entre le Real et ses joueurs avant l’Athletic Bilbao

Tension à Madrid : un simple voyage avant Bilbao crée un malaise inattendu dans le vestiaire, déjà sous pression.

À quelques heures d’un déplacement délicat au Pays basque, un choix logistique du Real Madrid rallume une flamme déjà vacillante dans un vestiaire secoué. Entre une série de résultats frustrants et un climat interne crispé, la décision du club madrilène d’avancer son voyage jusqu’à Bilbao ne passe pas du tout auprès de plusieurs joueurs, et l’ambiance paraît encore plus fragile à l’approche d’un match crucial.

LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA