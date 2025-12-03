À quelques heures d’un déplacement délicat au Pays basque, un choix logistique du Real Madrid rallume une flamme déjà vacillante dans un vestiaire secoué. Entre une série de résultats frustrants et un climat interne crispé, la décision du club madrilène d’avancer son voyage jusqu’à Bilbao ne passe pas du tout auprès de plusieurs joueurs, et l’ambiance paraît encore plus fragile à l’approche d’un match crucial.
Grosse mésentente entre le Real et ses joueurs avant l’Athletic Bilbao
- Getty
Un voyage anticipé qui irrite plusieurs cadres
Le Real Madrid joue ce mercredi le match avancé de la 19e journée de Liga, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Le coup d’envoi est prévu à 19h. Malgré la courte distance entre les deux villes - à peine une heure d’avion - la direction sportive a tranché : l’équipe décollera pour Bilbao dès mardi.
Une décision anodine pour certains… mais qui provoque un vrai agacement dans le vestiaire selon El Chiringuito. Le journaliste Marcos Benito rapporte une réaction assez virulente en interne : « On me dit que ça n’a pas du tout plu à certains joueurs. Il y a une grosse charge de matches ce dernier mois avant la trêve hivernale et certains préféraient passer plus de temps à la maison avec leur proche et ne pas faire une nuit de plus à Bilbao », explique-t-il.
Certains éléments, déjà usés par une succession de rencontres depuis octobre, s’attendaient à souffler un minimum.
- Getty/GOAL
Une série noire qui n’arrange pas l’ambiance
Madrid traverse en plus une période inconfortable en championnat. Trois matchs nuls de suite, et un dernier résultat frustrant contre Gérone (1-1). Kylian Mbappé avait trouvé la faille, mais l’après-match avait dévié de son cadre sportif à cause d’un échange musclé entre la star française et le quatrième arbitre.
L’atmosphère se tend aussi autour de Xabi Alonso. Le technicien fait face à de sérieuses critiques en interne : certains joueurs ne se reconnaissent plus dans son approche tactique. Un début de défiance s’installe, ce qui alimente naturellement le mécontentement général à quelques jours d’un déplacement piégeux.
- Getty Images Sport
Bilbao en embuscade, le Real sous pression
Avec ce climat pesant, le Real Madrid avance vers l’un des terrains les plus hostiles du pays. San Mamés n’épargne jamais personne, encore moins une équipe en perte de confiance.
Le moindre faux pas amplifierait la crise, et ce simple choix de calendrier, qui semblait anodin, rappelle surtout que la sérénité a déserté la Casa Blanca.