Grosse mésentente entre le Real et ses joueurs avant l’Athletic Bilbao

Le Real Madrid joue ce mercredi le match avancé de la 19e journée de Liga, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Le coup d’envoi est prévu à 19h. Malgré la courte distance entre les deux villes - à peine une heure d’avion - la direction sportive a tranché : l’équipe décollera pour Bilbao dès mardi.

Une décision anodine pour certains… mais qui provoque un vrai agacement dans le vestiaire selon El Chiringuito. Le journaliste Marcos Benito rapporte une réaction assez virulente en interne : « On me dit que ça n’a pas du tout plu à certains joueurs. Il y a une grosse charge de matches ce dernier mois avant la trêve hivernale et certains préféraient passer plus de temps à la maison avec leur proche et ne pas faire une nuit de plus à Bilbao », explique-t-il.

Certains éléments, déjà usés par une succession de rencontres depuis octobre, s’attendaient à souffler un minimum.