Paris Saint-Germain vs Inter

Un choix audacieux, un retour risqué, une finale tendue… Le onze de l’Inter face au PSG suscite déjà des remous avant le coup d’envoi.

Le duel tant attendu entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan approche à grands pas. À quelques heures de cette finale de Ligue des champions, programmée ce samedi à 21h sur M6 et Canal+, les contours du onze intériste semblent se dessiner. Et une chose est sûre : Simone Inzaghi n’a pas tremblé au moment de trancher, quitte à prendre une décision qui pourrait faire jaser.