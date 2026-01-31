À peine digérée l’élimination européenne, l’Olympique de Marseille replonge dans le quotidien exigeant de la Ligue 1. Le déplacement au Paris FC s’annonce piégeux, dans un climat encore lourd autour du club.
La compo de l’OM face au Paris FC : De Zerbi bouleverse encore tout
- AFP
L’OM sous pression avant de défier le Paris FC
La 20e journée de Ligue 1 a débuté vendredi par le succès important du RC Lens face au Havre (1-0). Un résultat qui rebat les cartes en haut du classement. En reprenant provisoirement la tête, les Sang et Or mettent la pression sur le PSG, mais aussi sur l’Olympique de Marseille, désormais repoussé à huit longueurs.
Les Phocéens disposent toutefois d’une occasion immédiate pour réduire l’écart. Ce samedi à 17 heures, ils se déplacent sur la pelouse de Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC. Un match loin d’être anodin, tant le contexte reste délicat.
- AFP
Une ambiance lourde après l’élimination européenne
À Marseille, les dernières heures ont laissé des traces. L’élimination en Ligue des champions a provoqué de fortes secousses internes, au point de placer l’avenir de Roberto De Zerbi en suspens. Finalement confirmé à son poste, le technicien italien avance désormais avec un groupe sous tension, mais conscient de l’urgence de réagir.
Dans ce climat électrique, l’OM doit montrer un visage conquérant en championnat, sous peine de voir ses ambitions s’effriter davantage.
- AFP
De Zerbi prépare un onze très remanié
Pour ce déplacement à Paris, Roberto De Zerbi s’oriente vers un 4-2-3-1, avec plusieurs ajustements notables. Malgré les débats autour de sa situation actuelle, Geronimo Rulli conserverait sa place dans le but marseillais.
Devant lui, la défense pourrait connaître un sérieux lifting. Timothy Weah et Facundo Medina sont pressentis sur les côtés, tandis que la charnière centrale Pavard-Aguerd tiendrait la corde. Leonardo Balerdi, pourtant capitaine, pourrait débuter sur le banc, preuve des doutes persistants autour de son rendement ces dernières semaines.
- AFP
Retour de Timber et Nwaneri dans l’entrejeu
Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg resterait un élément clé du dispositif. À ses côtés, la nouvelle recrue Quinten Timber pourrait enchaîner une nouvelle titularisation en Ligue 1. Un duo chargé d’apporter équilibre et intensité.
Plus haut, De Zerbi envisagerait de relancer Ethan Nwaneri sur le côté droit, tandis qu’Igor Paixão occuperait le flanc gauche. Mason Greenwood, repositionné dans un rôle plus axial, évoluerait en soutien direct de Pierre-Emerick Aubameyang. Amine Gouiri, cette fois, devrait commencer la rencontre sur le banc.
Avec ces choix, Roberto De Zerbi envoie un message clair. L’heure n’est plus aux ajustements timides. Face au Paris FC, l’OM doit répondre sur le terrain.
La compo attendue de l’OM contre le Paris FC :
Rulli - Pavard, Aguerd, Medina - Weah, Højbjerg, Timber, Paixão - Greenwood, Nwaneri - Aubameyang