La compo de l’OM face au Paris FC : De Zerbi bouleverse encore tout

La 20e journée de Ligue 1 a débuté vendredi par le succès important du RC Lens face au Havre (1-0). Un résultat qui rebat les cartes en haut du classement. En reprenant provisoirement la tête, les Sang et Or mettent la pression sur le PSG, mais aussi sur l’Olympique de Marseille, désormais repoussé à huit longueurs.

Les Phocéens disposent toutefois d’une occasion immédiate pour réduire l’écart. Ce samedi à 17 heures, ils se déplacent sur la pelouse de Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC. Un match loin d’être anodin, tant le contexte reste délicat.