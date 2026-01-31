Paris FC - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat français suit son cours et entre progressivement dans la phase décisive de la saison. Ce weekend, la Ligue 1 aborde sa 20e journée dont les résultats vont compter lors du bilan en fin de saison. A ce sujet, plusieurs équipes sont condamnées à la victoire afin de maintenir le rythme en Ligue 1 et d’apporter plus de quiétude en leur sein. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille qui affronte le Paris FC, ce samedi, trois jours après une grande désillusion en Ligue des Champions.

L’OM en quête de constance

L’Olympique de Marseille a réalisé une excellente opération en haut du classement le week-end dernier. En s’imposant avec autorité face à Lens (3-1), formation qui restait sur une série impressionnante de dix victoires consécutives, le club phocéen a frappé un grand coup. Troisième de Ligue 1, l’OM (38 pts) est revenu à cinq longueurs de la deuxième place et semble avoir retrouvé une dynamique positive sur la scène nationale, dans la continuité de son large succès à Angers (2-5). Cette période dense a toutefois mis Marseille à l’épreuve, contraint de gérer en parallèle ses ambitions en championnat et en Ligue des Champions. Un exercice périlleux qui s’est soldé par une lourde désillusion à Bruges (3-0), synonyme d’élimination aux portes des barrages européens, alors que les Olympiens maîtrisaient encore leur destin avant la dernière journée.

Une sortie qui a provoqué des remous à l’interne avec notamment une éventuelle démission de Roberto De Zerbi. Mais le technicien italien, de retour à l’entrainement vendredi après son absence la veille, a finalement réitéré son envie de continuer avec l’OM. « Il n'y a rien à confirmer. J'étais l'entraîneur de l'OM, je le suis toujours. Demain je serai sur le banc... J'ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans car j'ai la passion, j'aime ça. Ce qui m'énerve, c'est la défaite », a déclaré De Zerbi, confirmant ainsi la confiance envers ses joueurs. Une confiance qu’il espère que ces derniers lui rendront ce samedi sur la pelouse du PFC.

Le Paris FC en confiance, mais toujours sous pression

De son côté, le Paris FC poursuit une saison contrastée mais encourageante. Désormais engagé dans la lutte pour le maintien, le club parisien (20 pts) occupe la 14e place et compte six points d’avance sur la zone de barrages. Une marge construite grâce à un succès précieux à Nantes (1-2), suivi d’un match nul frustrant face à Angers (0-0), rencontre durant laquelle le PFC a trouvé à deux reprises les montants. À ces résultats s’ajoute un exploit retentissant en Coupe de France, avec une victoire sur la pelouse du PSG (0-1), preuve que le promu aborde la nouvelle année avec une réelle capacité à performer. Malgré ces signaux positifs, le Paris FC demeure fragile sur le plan défensif, avec une moyenne supérieure à un but encaissé par match, un point faible récurrent qui continue de peser sur ses ambitions à moyen terme.

Sur quelle chaine suivre le match Paris FC - OM

La rencontre entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 31 janvier 2026 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Paris FC - OM

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Jean Bouin

Le match entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille se tient ce samedi 30 janvier à partir de 17h00, heure française, au Stade Jean Bouin de Paris.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Paris FC

Le Paris FC doit composer avec un effectif amoindri à l’approche de cette rencontre. Le point médical concerne plusieurs titulaires, dont le défenseur Chergui, le latéral gauche De Smet et le milieu de terrain Pierre Lees-Melou. Riou et Gueye, peu utilisés jusqu’ici, figurent également sur la liste, tout comme Alakouch et Hamel, absents de longue durée. Ménagés ces derniers jours à l’entraînement, les cadres Hamari Traoré et Maxime Lopez restent incertains, ce qui entretient une part de doute autour de leur disponibilité. Sur le plan offensif, le Paris FC peut toutefois se satisfaire des débuts prometteurs de Luca Koleosho. Arrivé en prêt en provenance de Burnley, l’attaquant a ouvert son compteur à Nantes avant de trouver le poteau face à Angers. Une intégration réussie dans un secteur où la concurrence est dense, avec notamment Ilan Kebbal, auteur de sept buts et quatre passes décisives en Ligue 1, et Moses Simon, déjà impliqué sur cinq réalisations. Le club parisien s’est également renforcé cet hiver avec l’arrivée de Marshall Munetsi, en provenance de Reims, et du défenseur italien Coppola, prêté par Brighton, même si ce dernier pourrait ne pas être qualifié à temps pour cette affiche.

Infos sur l'équipe de l'OM

Du côté de l’Olympique de Marseille, le groupe se présentera sans son latéral gauche titulaire Emerson Palmieri, forfait sur blessure, ni Angel Gomes, suspendu et désormais écarté du projet sportif par la direction. Le mercato hivernal a entraîné plusieurs départs, avec ceux du jeune Robinio Vaz et des joueurs considérés comme indésirables, à savoir Pol Lirola, Neal Maupay et Ruben Blanco. En parallèle, l’OM a enregistré les renforts de Quinten Timber, arrivé de Feyenoord, et d’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal. Les deux recrues ont été immédiatement lancées dans le grand bain face à Lens, avec une mention particulière pour Nwaneri, buteur pour sa première titularisation. Enfin, Amine Gouiri confirme son retour en forme : auteur d’un doublé lors de ce succès, l’attaquant porte désormais son total à quatre buts en Ligue 1 et cinq réalisations sur le seul mois de janvier, illustrant sa montée en puissance.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement