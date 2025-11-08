La compo de l’OM face à Brest : le onze explosif de De Zerbi pour sa dernière carte

Les dernières semaines ont laissé des traces dans les têtes marseillaises. En cinq matchs toutes compétitions confondues, le club n’a connu qu’un seul succès, pour trois défaites et un nul. Un bilan qui contraste avec le début de saison solide des Olympiens, longtemps dauphins du PSG.

Ce samedi, le Vélodrome s’apprête donc à accueillir une équipe en quête de rédemption. Une victoire contre Brest permettrait aux Phocéens de prendre, au moins provisoirement, la tête du classement de Ligue 1. De Zerbi le sait : c’est l’occasion parfaite pour remobiliser son groupe avant la coupure internationale.

Le coach italien, réputé pour son football offensif, veut marquer le coup. Face à une formation brestoise accrocheuse et bien organisée, il prépare un onze calibré pour l’intensité.