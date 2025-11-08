L’Olympique de Marseille joue gros ce week-end. Après une défaite frustrante contre l’Atalanta Bergame (0-1) au Vélodrome en Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas le droit à l’erreur. Pour ce dernier rendez-vous avant la trêve internationale, la réception du Stade Brestois prend des airs de test décisif. Entre la volonté de relancer la machine et la nécessité de regagner la confiance du public, le technicien italien semble prêt à miser sur une formule offensive.
La compo de l’OM face à Brest : le onze explosif de De Zerbi pour sa dernière carte
L’OM veut repartir de l’avant
Les dernières semaines ont laissé des traces dans les têtes marseillaises. En cinq matchs toutes compétitions confondues, le club n’a connu qu’un seul succès, pour trois défaites et un nul. Un bilan qui contraste avec le début de saison solide des Olympiens, longtemps dauphins du PSG.
Ce samedi, le Vélodrome s’apprête donc à accueillir une équipe en quête de rédemption. Une victoire contre Brest permettrait aux Phocéens de prendre, au moins provisoirement, la tête du classement de Ligue 1. De Zerbi le sait : c’est l’occasion parfaite pour remobiliser son groupe avant la coupure internationale.
Le coach italien, réputé pour son football offensif, veut marquer le coup. Face à une formation brestoise accrocheuse et bien organisée, il prépare un onze calibré pour l’intensité.
Un onze sans révolution mais avec des ajustements clés
Malgré les récents résultats, Roberto De Zerbi ne compte pas bouleverser son schéma. L’entraîneur conserve son 4-2-3-1, un système qu’il juge équilibré et adapté aux forces de l’effectif. Devant Geronimo Rulli, qui tiendra une nouvelle fois sa place dans les buts, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd devraient former la charnière centrale. Sur les côtés, Amir Murillo (à droite) et Emerson Palmieri (à gauche) compléteront la ligne défensive.
Dans l’entrejeu, le duo Vermeeren-Højbjerg est bien pressenti pour assurer la récupération et la relance. Les deux milieux allient puissance et justesse, des qualités essentielles pour contenir le pressing adverse. Un cran plus haut, Angel Gomes apportera la créativité et le liant entre les lignes.
Vaz récompensé, Aubameyang sur le banc
La surprise vient surtout du secteur offensif. Roberto De Zerbi semble prêt à aligner un trio particulièrement percutant. Mason Greenwood et Igor Paixão occuperont les ailes respectivement à droite et à gauche, tandis que le jeune Robinio Vaz tiendrait la pointe.
Préféré à Pierre-Emerick Aubameyang, le jeune avant-centre français de 18 ans continue d’impressionner son entraîneur par sa fraîcheur et sa combativité. Son profil apporte une alternative plus mobile dans les transitions rapides, un aspect que De Zerbi veut exploiter face à une défense brestoise souvent compacte.
Le technicien italien compte également sur l’efficacité de ses ailiers, capables d’étirer le bloc adverse et de multiplier les centres vers l’avant-centre. Greenwood, en particulier, pourrait bénéficier d’une liberté accrue dans ses déplacements pour casser les lignes.
Des absences qui pèsent encore
Le technicien devra toutefois composer sans plusieurs éléments importants. Blessé et opéré, Amine Gouiri reste indisponible, tout comme Facundo Medina et Hamed Junior Traoré ou encore Bilal Nadir, qui a senti un malaise lors du match face à Angers. Quatre absences majeures qui limitent les options du banc.
En revanche, deux bonnes nouvelles viennent redonner le sourire : Geoffrey Kondogbia et Neal Maupay réintègrent le groupe. Le premier revient d’une blessure persistante, tandis que le second, longtemps mis à l’écart, pourrait apporter une solution en cours de match.
Une dernière carte avant la trêve
Ce duel contre Brest n’a rien d’anodin. Il s’agit du dernier match avant la dernière trêve internationale de l’année, une période toujours propice aux bilans. Pour De Zerbi, c’est l’occasion de montrer que son projet reste solide, malgré les secousses récentes. Un succès permettrait de repartir la tête haute et d’aborder la suite avec sérénité.
Le public marseillais, souvent intransigeant mais fidèle, attend une réaction d’orgueil. L’OM devra donc allier efficacité, intensité et jeunesse pour dissiper les doutes et retrouver la saveur de la victoire.
La compo attendue de l’OM face à Brest :
Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Højbjerg - Gomes, Greenwood, Paixão - Vaz