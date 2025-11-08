Marseille - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat français suit toujours son cours et enchaine les journées chaque fin de semaine. La Ligue 1 aborde son 12e épisode ce weekend avec d’intéressants matchs au programme. Des rencontres qui opposeront certaines équipes dos au mur à l’image de celle entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois, ce samedi.

L’OM en quête de constance

Après un mois d’octobre marqué par des résultats contrastés, l’Olympique de Marseille semble enfin retrouver un certain équilibre. Les hommes de Roberto De Zerbi, accrochés à Angers (2-2) lors d’un match frustrant, ont su réagir avec autorité sur la pelouse d’Auxerre (0-1). Grâce à une prestation défensive solide et un Geronimo Rulli impérial dans les buts, les Phocéens ont renoué avec la victoire à l’extérieur. Ce succès a permis à l’OM (22 pts) de conforter sa deuxième place au classement de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain (1er, 24 pts), tout en retrouvant la rigueur collective qui leur avait fait défaut en début de saison.

Cependant, l’embellie nationale a vite été freinée par les difficultés européennes. En Ligue des Champions, les Marseillais ont été battus par l’Atalanta Bergame (0-1), concédant une défaite dans les dernières minutes. Un revers lourd de conséquences : avec trois défaites en quatre rencontres, les Olympiens voient leurs espoirs de qualification s’amenuiser sérieusement à mi-parcours.

Brest en panne d’inspiration et de réussite

En face, la dynamique du Stade Brestois (10e, 13 pts) est bien plus inquiétante. L’équipe d’Éric Roy n’a plus goûté à la victoire depuis le 28 septembre, soit une série de cinq matchs sans succès. Leur dernier rendez-vous face à Lyon (0-0) a laissé des regrets : les Brestois, en supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, n’ont jamais trouvé la faille.

Leur inefficacité offensive devient problématique. Muets lors de leurs trois dernières rencontres, les Finistériens se sont inclinés face au PSG (0-3) puis au Havre (1-0), avant de concéder ce nul stérile contre l’OL. Cette disette offensive pèse désormais sur la confiance du groupe, en perte de repères dans le dernier geste. En championnat, Brest occupe une inquiétante 13ᵉ place, ne comptant qu’un petit point d’avance sur la zone de relégation, une situation qui commence à alarmer le staff comme les supporters.

Sur quelle chaine suivre Marseille - Brest ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois sera à suivre ce samedi 8 novembre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match OM - Brest

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

VLa rencontre entre l'OM et le Stade Brestois se tiendra ce samedi à partir de 17h00, heure française, au Stade Vélodrome de Marseille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

L’effectif de l’Olympique de Marseille demeure considérablement affaibli. Plusieurs cadres manquent toujours à l’appel : Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri ainsi que Hamed Junior Traoré sont indisponibles depuis plusieurs semaines. À cette liste déjà longue viennent s’ajouter les récentes blessures de Leonardo Balerdi, Timothy Weah et du jeune Bilal Nadir, tous trois en phase de reprise mais encore incertains pour la prochaine rencontre.

Une éclaircie tout de même pour le camp phocéen : Nayef Aguerd a effectué son retour à la compétition en Ligue des Champions cette semaine et devrait réintégrer le onze de départ dès ce week-end. Le Marocain devrait accompagner Murillo, Egan-Riley et Emerson devant les buts de Geronimo Rulli. Sur le plan offensif, les espoirs reposent encore sur Mason Greenwood (7 buts) et Pierre-Emerick Aubameyang (3 buts), les deux principales armes du secteur offensif marseillais à qui s’ajoutera Igor Paixao. Dans l’entrejeu, Roberto De Zerbi devrait miser sur Hojbjerg, Vermeeren devant la défense et Angel Gomes en numéro dix.

Infos sur l'équipe de Brest

Côté brestois, l’infirmerie est moins remplie, mais les conséquences offensives se font clairement ressentir. Kamory Doumbia, touché et déjà auteur de deux buts cette saison, reste indisponible et ne devrait retrouver les terrains qu’après la trêve internationale. En dehors de ce forfait important, aucun autre joueur n’est à signaler parmi les incertains.

L’entraîneur Éric Roy pourra ainsi s’appuyer sur un groupe quasiment au complet pour ce déplacement. En défense, le quatuor Lala – Chardonnet – Coulibaly – Locko devrait être reconduit, tandis qu’au milieu, Chotard et Magnetti assureront l’équilibre à la récupération. Plus haut, Romain Del Castillo occupera son rôle de chef d’orchestre offensif, chargé d’animer le jeu et d’apporter le liant entre les lignes. A ses côtés, Mama Baldé, Labeau-Lascary et Ludovic Ajorque vont essayer de prendre le dessus sur la défense de l’OM.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement