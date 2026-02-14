Secoué par le départ de Roberto De Zerbi et encore marqué par la lourde défaite au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille aborde la 22e journée de Ligue 1 sous pression. Face au Racing Club de Strasbourg, Jacques Abardonado entend provoquer un électrochoc. Choix forts, ajustements tactiques, possible surprise offensive : le décor est planté.
La compo de l’OM contre Strasbourg : Abardonado change tout et crée la surprise
- AFP
Un contexte explosif au Vélodrome
Marseille traverse une zone de turbulences. Le revers concédé à Paris (5-0) laisse des traces. Le départ de De Zerbi a bousculé les repères. Les dirigeants gardent le silence. Le public, lui, ne cache plus son impatience.
Quatrième au coup d’envoi, l’OM conserve une chance de recoller provisoirement au podium. Encore faut-il répondre présent. Dans un Orange Vélodrome qui risque d’exprimer sa colère, les joueurs devront afficher du caractère. L’ambiance promet d’être lourde. Très lourde.
- AFP
Abardonado tranche pour un 4-2-3-1
Propulsé entraîneur intérimaire, Jacques Abardonado ne cherche pas la continuité. Il prépare un 4-2-3-1 clair. Sans détour.
Dans les buts, Geronimo Rulli devrait retrouver sa place. Resté sur le banc face au Paris Saint-Germain, l’Argentin devrait démarrer cette fois. En défense, Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Emerson Palmieri composeraient la ligne arrière.
Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg, pressenti capitaine, épaulerait Quinten Timber. Deux profils capables d’apporter impact et projection. Devant eux, un quatuor mobile : Igor Paixão, Amine Gouiri, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.
- AFP
Le duo Gouiri – Aubameyang relancé
C’est ici que la surprise prend forme. Abardonado envisage d’associer Gouiri et Aubameyang d’entrée. Une idée imaginée à l’époque par De Zerbi, puis abandonnée. Le technicien italien jugeait que l’association déséquilibrait l’équipe.
Le coach intérimaire voit les choses autrement. Il souhaite simplifier. Redonner de la liberté. Il estime les profils compatibles : Gouiri aime décrocher, créer, provoquer. Aubameyang cherche la profondeur et conclut les actions.
Cette option impose un sacrifice. Ethan Nwaneri pourrait débuter sur le banc si le duo offensif se confirme. Un choix fort. Un pari aussi.
- AFP
Retrouver l’élan en Ligue 1
Face à Strasbourg, l’OM ne peut plus tergiverser. La Ligue 1 ne laisse pas de marge. Chaque point compte dans la course au podium. Marseille doit rassurer son public et stabiliser son vestiaire.
Abardonado tente un virage. Il refuse les calculs complexes. Il privilégie l’instinct et la complémentarité. Reste à voir si ce onze permettra de renouer avec la victoire et de calmer les tensions.
Une chose est sûre : la rencontre dépasse le simple cadre des trois points. Elle peut redessiner la fin de saison marseillaise.
La compo attendue de l’OM contre Strasbourg :
Rulli - Weah, Aguerd, Medina, Emerson - Højbjerg (cap), Timber - Greenwood, Gouiri, Paixão - Aubameyang