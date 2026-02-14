La compo de l’OM contre Strasbourg : Abardonado change tout et crée la surprise

Marseille traverse une zone de turbulences. Le revers concédé à Paris (5-0) laisse des traces. Le départ de De Zerbi a bousculé les repères. Les dirigeants gardent le silence. Le public, lui, ne cache plus son impatience.

Quatrième au coup d’envoi, l’OM conserve une chance de recoller provisoirement au podium. Encore faut-il répondre présent. Dans un Orange Vélodrome qui risque d’exprimer sa colère, les joueurs devront afficher du caractère. L’ambiance promet d’être lourde. Très lourde.