L’Olympique de Marseille est à un tournant. Six jours après la lourde défaite au Parc des Princes (5-0) qui a précipité le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen s’avance vers un nouveau rendez-vous brûlant en Ligue 1. Face à Strasbourg, au Vélodrome, l’OM joue bien plus que trois points : il s’agit de restaurer une image écornée et de prouver que le vestiaire n’a pas lâché. En interne, l’heure est à la reconstruction express, sous la houlette d’un homme qui connaît la maison.
Ligue 1 : Comment l'OM aborde le choc contre Strasbourg sans De Zerbi ?
L’OM en état d’urgence après le départ de Roberto De Zerbi
Évincé dans la foulée du revers à Paris, Roberto De Zerbi a laissé un vide que l’OM a dû combler dans l’urgence. C’est Jacques ‘’Pancho’’ Abardonado qui s’est présenté face aux médias ce vendredi pour assurer l’intérim avant la réception de Strasbourg. L’ancien défenseur, déjà appelé à la rescousse par le passé, sait que la mission est courte mais capitale pour l’OM, actuellement en quête de stabilité dans cette saison de Ligue 1 mouvementée.
Abardonado n’a pas masqué la fragilité du groupe de l’OM après cette séquence agitée. «Je connais la situation, on l’a déjà vécue il y a deux ans, je ne suis pas surpris, on est en train de l’affronter. Le groupe a été meurtri après le match de Paris. On a essayé d’apporter du positif toute la semaine, en faisant des choses simples», a-t-il confié. Pour relancer l’OM, le technicien a opté pour une approche pragmatique : «Que les joueurs n’aient pas à réfléchir», «les mettre à leurs postes», «leur donner un peu de liberté pour qu’ils puissent se décharger», moins de travail vidéo «pour qu’ils gardent la tête fraîche» et «ne pas chercher la complication sur le plan tactique».
Une réaction attendue au Vélodrome face à Strasbourg
Dans ce contexte tendu, l’Olympique de Marseille s’apprête à évoluer dans une atmosphère électrique. La venue de Strasbourg (samedi, 17h) intervient alors que le club olympien reste sous pression, avec un classement en Ligue 1 qui ne correspond plus aux ambitions affichées en début de saison. La présence annoncée de Frank McCourt ajoute encore à l’enjeu autour de l’OM, sommé de montrer un visage conquérant.
Jacques Abardonado a anticipé le climat qui attend l’OM au Vélodrome : «On s'attend à une ambiance particulière, ce qui est logique. Il faut s'attendre à un public vraiment chaud. Il y aura sûrement des banderoles, des chants. Tu dois le savoir quand tu signes à Marseille». Il insiste aussi sur la responsabilité collective au sein de l’OM : «Bien sûr qu’ils sont responsables, comme nous. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ils se sentent responsables et revanchards» et promet une dernière chose : «il y aura une réaction».
Jacques Abardonado salue la passion de De Zerbi pour l’OM
Présent dans le staff de Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado n’a pas manqué de rendre hommage au technicien italien qui l’aura marqué lors de leur collaboration. « C'est un passionné, j'ai rarement vu un coach aimer autant un club. Je peux dire que les joueurs ont leur part de responsabilité, comme le staff. Maintenant il faut passer à autre chose et oublier », a-t-il étayé. « C'est un coach merveilleux, avec un grand cœur, il m'a accepté dans son cercle très fermé d'adjoints. Je ne peux que le remercier. »
À court terme, l’OM (4e, 39 pts) doit donc répondre présent sur le terrain pour apaiser un climat pesant et relancer sa dynamique en Ligue 1. À plus long terme, la nomination attendue d’un nouvel entraîneur – le nom d’Habib Beye circule avec insistance – dessinera la prochaine étape du projet olympien. Mais face au Racing, l’Olympique de Marseille n’a pas le luxe de se projeter : seule compte la réaction immédiate.