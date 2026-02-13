Ligue 1 : Comment l'OM aborde le choc contre Strasbourg sans De Zerbi ?

Évincé dans la foulée du revers à Paris, Roberto De Zerbi a laissé un vide que l’OM a dû combler dans l’urgence. C’est Jacques ‘’Pancho’’ Abardonado qui s’est présenté face aux médias ce vendredi pour assurer l’intérim avant la réception de Strasbourg. L’ancien défenseur, déjà appelé à la rescousse par le passé, sait que la mission est courte mais capitale pour l’OM, actuellement en quête de stabilité dans cette saison de Ligue 1 mouvementée.

Abardonado n’a pas masqué la fragilité du groupe de l’OM après cette séquence agitée. «Je connais la situation, on l’a déjà vécue il y a deux ans, je ne suis pas surpris, on est en train de l’affronter. Le groupe a été meurtri après le match de Paris. On a essayé d’apporter du positif toute la semaine, en faisant des choses simples», a-t-il confié. Pour relancer l’OM, le technicien a opté pour une approche pragmatique : «Que les joueurs n’aient pas à réfléchir», «les mettre à leurs postes», «leur donner un peu de liberté pour qu’ils puissent se décharger», moins de travail vidéo «pour qu’ils gardent la tête fraîche» et «ne pas chercher la complication sur le plan tactique».