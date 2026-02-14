Marseille - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’atmosphère est particulièrement tendue sur la Canebière à l’approche de la réception de Strasbourg. Quelques jours seulement après la lourde défaite subie au Parc des Princes (5-0) face au Paris Saint‑Germain et l’annonce de la séparation avec Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille aborde un tournant important de sa saison. Entre pression sportive et incertitudes internes, le club phocéen doit rapidement retrouver de la stabilité pour rester dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, désormais plus disputée que jamais.

Une semaine noire pour Marseille

La claque infligée dans la capitale n’a fait qu’accentuer une période déjà fragile. L’élimination européenne après la défaite à Bruges (3-0), suivie du match nul concédé contre le Paris FC malgré deux buts d’avance (2-2), avait déjà fragilisé la position de Roberto De Zerbi. Un succès encourageant obtenu en Coupe de France face à Rennes (3-0) avait brièvement calmé les tensions, mais la rechute contre le rival parisien a définitivement précipité la rupture entre les deux parties.

Sur le plan sportif, les conséquences sont immédiates. Doublé par l’Olympique Lyonnais (3e, 42 pts) et désormais quatrième du classement, le club marseillais (39 pts) a vu son avance fondre et la lutte pour la qualification directe en Ligue des champions s’intensifier. Signe inquiétant, l’équipe n’a plus réussi à enchaîner deux victoires depuis plusieurs semaines, ce qui accentue l’urgence de résultats avant la fin de la saison. Nommé intérimaire en attendant l’arrivée d’un nouvel entraineur - Habib Beye est le favori -, Jacques ‘’Pancho’’ Abardonado devra remettre l’équipe en confiance et cela commence par un résultat positif face à Strasbourg. « Il y aura une réaction », a promis le technicien français aux supporters, déjà en colère contre les joueurs avec des sifflets attendus au Vélodrome, ce samedi.

Strasbourg également sous pression

L’adversaire du week-end arrive lui aussi avec des incertitudes. Le RC Strasbourg Alsace (7e, 30 pts) traverse une phase délicate depuis la prise de fonction de son nouvel entraîneur, Gary O’Neil, au début de l’année. Battu de justesse par Paris (1-2), le club alsacien avait pourtant montré un sursaut en éliminant Monaco en Coupe de France (3-1), laissant espérer un nouvel élan.

Mais cette embellie n’a pas duré. Réduit à dix pendant une grande partie de la rencontre au Havre, Strasbourg s’est incliné (2-1), ratant une opportunité de se rapprocher des places européennes. Bloqué à la septième position et désormais distancé de trois points par le top 5, le club phocéen doit rapidement réagir pour ne pas perdre le contact avec ses concurrents directs. Dans ce contexte, le duel du Vélodrome s’annonce décisif pour deux équipes en quête de relance, chacune cherchant à sortir d’une séquence instable au moment clé de la saison.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Strasbourg

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg sera à suivre ce samedi 14 février 2026 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match OM - Strasbourg

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Le match entre l'OM et Strasbourg se tient ce samedi 14 février à partir de 17h00h, heure française, au Stade Vélodrome de Marseille.

