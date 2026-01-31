OM, le vestiaire fait bloc derrière Geronimo Rulli

Aligné malgré les interrogations, Geronimo Rulli a longtemps livré une prestation sérieuse lors de la 20e journée de Ligue 1. Le gardien de l’OM, solide sur sa ligne et attentif dans ses sorties, semblait avoir fait le plus dur avant ce dénouement cruel. Mais dans le temps additionnel, Geronimo Rulli manquait sa sortie et percutait violemment Marshall Munetsi, provoquant un penalty fatal. Pris à contre-pied par Ilan Kebbal, Geronimo Rulli voyait l’OM concéder l’égalisation (2-2) et s’enfoncer un peu plus dans le doute.

Cette nouvelle bévue confirme une période compliquée pour Geronimo Rulli, déjà fragilisé par plusieurs erreurs ces dernières semaines. Pourtant, Roberto De Zerbi lui avait publiquement réaffirmé sa confiance à la veille la rencontre : « Demain, il jouera. Il a toujours été très positif. On est arrivés ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien ma confiance. Je n’aime pas alterner les gardiens. J’ai deux gardiens de haut niveau ». Un discours fort, assumé, qui place Geronimo Rulli au centre du projet malgré la tempête.