Le scénario a tout d’un symbole des tourments actuels de l’Olympique de Marseille. Alors que le club olympien semblait tenir un succès précieux sur la pelouse du Paris FC, une action mal maîtrisée dans le temps additionnel est venue raviver les doutes autour de Geronimo Rulli. Critiqué, exposé, mais loin d’être abandonné, le portier argentin se retrouve au cœur d’un débat brûlant. Dans un contexte déjà tendu, la réaction du vestiaire et du staff dit beaucoup de la place qu’occupe encore Geronimo Rulli au sein du projet olympien.
OM, le vestiaire fait bloc derrière Geronimo Rulli
La nouvelle bourde fatale de Geronimo Rulli
Aligné malgré les interrogations, Geronimo Rulli a longtemps livré une prestation sérieuse lors de la 20e journée de Ligue 1. Le gardien de l’OM, solide sur sa ligne et attentif dans ses sorties, semblait avoir fait le plus dur avant ce dénouement cruel. Mais dans le temps additionnel, Geronimo Rulli manquait sa sortie et percutait violemment Marshall Munetsi, provoquant un penalty fatal. Pris à contre-pied par Ilan Kebbal, Geronimo Rulli voyait l’OM concéder l’égalisation (2-2) et s’enfoncer un peu plus dans le doute.
Cette nouvelle bévue confirme une période compliquée pour Geronimo Rulli, déjà fragilisé par plusieurs erreurs ces dernières semaines. Pourtant, Roberto De Zerbi lui avait publiquement réaffirmé sa confiance à la veille la rencontre : « Demain, il jouera. Il a toujours été très positif. On est arrivés ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien ma confiance. Je n’aime pas alterner les gardiens. J’ai deux gardiens de haut niveau ». Un discours fort, assumé, qui place Geronimo Rulli au centre du projet malgré la tempête.
Le vestiaire et De Zerbi resserrent les rangs derrière Rulli
Malgré les doutes, le soutien interne reste total autour de Geronimo Rulli. Au micro de BeIN Sports, Leonardo Balerdi a tenu à défendre son coéquipier : « Bien sûr, il faut le soutenir, c’est une semaine difficile pour nous, pour tous. Faut continuer de travailler. Aujourd’hui, on a bien fait jusqu’à la dernière minute et ça nous arrive souvent, ce n’est pas possible ». Des mots forts qui traduisent l’état d’esprit d’un groupe conscient de ses responsabilités.
Roberto De Zerbi, lui aussi, a calmé le jeu en conférence de presse : « Il a 32 ans, si à cet âge il perd la confiance qu’il a, c’est grave. Il a fait deux erreurs, mais je ne pense pas que c’est un manque de confiance, on ne perd pas la confiance après deux erreurs ». Reste désormais une question centrale : Geronimo Rulli conservera-t-il son statut de numéro un ou verra-t-on Jeffrey de Lange saisir sa chance ? À court terme, le message est clair : à Marseille, le vestiaire fait encore bloc derrière Geronimo Rulli.