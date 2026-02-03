La compo de l’OM contre Rennes : Les choix forts de De Zerbi

L’OM est mal en point ces dernières semaines. Eliminé de la Ligue des Champions, mercredi, après une désillusion à Bruges (3-0), le club marseillais a concédé un frustrant nul dans les derniers instants face au Paris FC en Ligue 1, samedi (2-2). Des contre-performances qui ont provoqué de vives tensions à l’interne en plus de la révolte des supporters qui ont rencontré les dirigeants et les joueurs, lundi soir.

Et le mot d’ordre à Marseille est une victoire obligatoire contre Rennes, synonyme de qualification en quart de finale. Un résultat qui nourrirait encore les espoirs de titres de l’OM, d’autant plus que le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France. Si ça ne s’annonce pas simple face aux hommes d’Habib Beye, Roberto De Zerbi a d’ores et déjà pris ses dispositions pour dompter les premiers bourreaux de l’OM, cette saison.