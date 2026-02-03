L’Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais, ce mardi, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Un choc à enjeu colossal pour les Phocéens qui doivent absolument sauver leur saison. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi d’aligner une équipe redoutable face aux Bretons, ce soir.
La compo de l’OM contre Rennes : Les choix forts de De Zerbi
OM - Rennes, le match du rachat pour les Marseillais
L’OM est mal en point ces dernières semaines. Eliminé de la Ligue des Champions, mercredi, après une désillusion à Bruges (3-0), le club marseillais a concédé un frustrant nul dans les derniers instants face au Paris FC en Ligue 1, samedi (2-2). Des contre-performances qui ont provoqué de vives tensions à l’interne en plus de la révolte des supporters qui ont rencontré les dirigeants et les joueurs, lundi soir.
Et le mot d’ordre à Marseille est une victoire obligatoire contre Rennes, synonyme de qualification en quart de finale. Un résultat qui nourrirait encore les espoirs de titres de l’OM, d’autant plus que le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France. Si ça ne s’annonce pas simple face aux hommes d’Habib Beye, Roberto De Zerbi a d’ores et déjà pris ses dispositions pour dompter les premiers bourreaux de l’OM, cette saison.
Roberto De Zerbi innove en défense
Comme lors des précédents tours, Jeffrey De Lange devrait être titulaire dans les cages de l’OM face à Rennes, ce mardi. Devant le Néerlandais, Roberto De Zerbi devrait miser sur Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi pour former la charnière centrale. Timothy Weah, à droite, et Facundo Medina, sur le côté gauche, devraient compléter le quatuor défensif.
De Zerbi sort le grand jeu en attaque
Au milieu de terrain, De Zerbi devrait reconduire Quentin Timber aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg devant la défense. Plus haut, Mason Greenwood devrait se retrouver, à nouveau, dans un rôle de meneur de jeu, en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang qui serait aligné en pointe. Les deux joueurs devraient ensuite être entourés d’Ethan Nwaneri et Hamed Junior Traoré sur les ailes.
La compo attendue de l’OM contre Rennes
De Lange - Weah, Pavard, Balerdi, Medina - Højbjerg, Timber - Nwaneri, Greenwood, Traoré - Aubameyang.