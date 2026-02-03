OM - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Exit la Ligue 1 ! La Coupe de France prend le pouvoir en ce milieu de semaine. Le tournoi national aborde ses huitièmes de finale ce mardi avec plusieurs chocs entre des équipes de l’élite au programme. Parmi eux, un alléchant duel à suivre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, deux équipes en perte de vitesse ces dernières semaines.

L’OM doit sauver déjà sa saison

Marseille traverse une période particulièrement difficile. La semaine a débuté de la pire des manières avec une lourde défaite sur la pelouse de Bruges (3-0), synonyme d’élimination prématurée de la Ligue des Champions dès la phase de groupes. Trois jours plus tard, les Olympiens avaient l’occasion de se rattraper en Ligue 1, mais la rencontre face au Paris FC a tourné au cauchemar. Menant de deux buts jusqu’à la 80ᵉ minute, l’OM a concédé l’égalisation dans le temps additionnel (2-2), un résultat qui freine considérablement leur course à la deuxième place du championnat. Une contre-performance qui a déclenché de nouvelles tensions à l’interne avec notamment une altercation entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren à l’entrainement, dimanche. Si Roberto De Zerbi préfère les voir se prendre la tête sur le terrain, le technicien italien n’a, par contre, pas épargné Amir Murillo, qu’il a invité d’ailleurs à prendre la porte. « S'il comprend le sens de cette chose, et ça vaut pour tout le monde : celui qui n'a pas faim ne joue pas et ne vient pas avec moi », a affirmé l’entraineur olympien à propos du latéral panaméen, relégué en réserve. Par ailleurs, Roberto De Zerbi et son groupe se retrouvent désormais sous pression à quelques heures d’un rendez-vous crucial en Coupe de France, où ils restent parmi les principaux prétendants au titre après l’élimination du PSG.

Rennes en panne de résultats

De son côté, le Stade Rennais peine à retrouver son rythme de l’automne. Les Rouge et Noir n’ont plus goûté à la victoire depuis leur 16ᵉ de finale de la Coupe de France contre Chantilly (N2), il y a trois semaines. Depuis, le club breton a concédé un nul décevant à domicile face au Havre (1-1), a été battu dans le derby par Lorient (0-2) et a subi une défaite cinglante à Monaco samedi dernier (4-0). Malgré ce passage à vide, Rennes reste dans la course à la qualification pour les compétitions européennes, mais le regain de forme affiché en fin d’année dernière semble désormais loin derrière.

Horaire et lieu du match Marseille - Rennes

Le match entre l'OM et Rennes se tient ce mardi 3 février à partir de 21h10, heure française, au Stade Orange Vélodrome.

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille a accéléré sur le marché hivernal avec plusieurs mouvements clés. L’attaque s’est renforcée grâce à l’arrivée d’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal et déjà auteur d’un but en Ligue 1, tandis que le milieu de terrain s’est vu renforcé par Quinten Timber, en provenance de Feyenoord. Himad Abdelli (Angers) et Felix Nnadi (Zulte Waregem) ont également rejoindre la Canebière lundi. Dans le même temps, le club phocéen s’est séparé de certaines valeurs sûres et indésirables : Robinio Vaz, Ruben Blanco, Pol Lirola et Neal Maupay ont quitté le navire plus tôt avant qu’Angel Gomes, Darryl Bakola et Ulisses Garcia ne leur emboîtent les pas dans les dernières heures du mercato. Titulaire en défense, Emerson Palmieri pourrait faire son retour dans le groupe, alors que le pilier Nayef Aguerd et l’attaquant Igor Paixão (9 buts dont 1 en Coupe de France) restent incertains. Le gardien Jeffrey De Lange devrait être reconduit en Coupe de France à la place de Geronimo Rulli, dont les performances récentes ont été vivement critiquées. Côté performances individuelles, Mason Greenwood a brillé avec un triplé au dernier tour, tandis que l’ancien Rennais Amine Gouiri a signé un doublé.

Infos sur l'équipe de Rennes

Du côté du Stade Rennais, plusieurs absences sont à signaler pour ce déplacement délicat face à Marseille. Le capitaine et milieu de terrain Valentin Rongier est incertain, tout comme le défenseur central Jérémy Jacquet, qui a signé officiellement à Liverpool lundi. Ce dernier terminera néanmoins la saison avec Rennes avant de rejoindre définitivement les Reds. Le club breton doit également composer avec le départ de Seko Fofana, prêté à Porto, et du jeune attaquant Mohamed Kader Meïté, désormais transféré à Al-Hilal en Arabie saoudite. En fin de mercato, le buteur Zabiri (Famalicão), champion du monde U20 avec le Maroc, devrait rejoindre l’effectif mais ne sera pas qualifié pour le choc contre l’OM. Enfin, le meilleur buteur du club, Esteban Lepaul, auteur de 8 buts toutes compétitions confondues, traverse une période creuse avec 6 matchs consécutifs sans marquer.

