L’Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain, ce samedi, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Un Classique de tous les enjeux pour les deux équipes qui sont condamnées à la victoire. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi a décidé de sortir l’artillerie dans son onze contre les Parisiens, ce soir.
La compo de l’OM contre le PSG : Le onze infernal de De Zerbi
Le Classique de la confirmation pour l’OM
Le calme avant la tempête ? Trois jours après un frustrant nul contre le Paris FC en Ligue 1 (2-2), l’OM a profité du huitième de finale de Coupe de France contre Rennes (3-0) pour retrouver le sourire. Un résultat qui a ramené de la confiance dans la cité phocéenne, notamment après un échange avec les supporters marseillais et les joueurs. Cependant, c’est loin de ses bases que l’Olympique de Marseille doit confirmer son regain de forme, ce dimanche.
Et quoi de mieux qu’une victoire face au PSG (2e, 48 pts) pour rendre aux fans leur soutien. En outre, l’OM (4e, 39 pts) doit remporter le Classique afin de récupérer sa troisième place des mains de l’Olympique Lyonnais (3e, 42 pts) qui s’est infiltré dans le top 3 après son succès contre Nantes (16e, 14 pts) samedi soir (0-1). Ce qui explique notamment les choix forts de Roberto De Zerbi dans sa compo face aux hommes de Luis Enrique, ce soir.
Roberto De Zerbi mise sur ses cadres en défense
Annoncé incertain avant le match, Nayef Aguerd est finalement présent dans le groupe marseillais contre le PSG. Le défenseur marocain devrait avoir les faveurs de Roberto De Zerbi pour former la charnière centrale avec Leonardo Balerdi. Le technicien italien devrait alors déclarer Facundo Medina sur le flanc gauche pendant que Timothy Weah serait reconduit à droite.
Pas à son avantage ces dernières semaines, Geronimo Rulli devrait céder sa place dans les buts à Jeffrey De Lange, auteur d’une prestation convaincante face à Rennes, mardi dernier.
Du classique en attaque pour l’OM
Pour le reste de la compo marseillaise, aucune surprise n’est attendue avec la doublette Pierre-Emile Hojbjerg - Quentin Timber devant la défense. Plus haut, De Zerbi devrait reconduire Ethan Nwaneri dans un rôle de meneur de jeu. Le jeune espoir anglais devrait être entouré des ailiers Mason Greenwood à droite et Igor Paixao à gauche. En pointe, Amine Gouri semble avoir pris le pouvoir et devrait de nouveau être préféré à Pierre-Emerick Aubameyang face au PSG.
La compo attendue de l’OM contre le PSG
De Lange - Weah, Balerdi, Aguerd, Medina - Højbjerg, Timber - Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri.