La compo de l’OM contre le PSG : Le onze infernal de De Zerbi

Le calme avant la tempête ? Trois jours après un frustrant nul contre le Paris FC en Ligue 1 (2-2), l’OM a profité du huitième de finale de Coupe de France contre Rennes (3-0) pour retrouver le sourire. Un résultat qui a ramené de la confiance dans la cité phocéenne, notamment après un échange avec les supporters marseillais et les joueurs. Cependant, c’est loin de ses bases que l’Olympique de Marseille doit confirmer son regain de forme, ce dimanche.

Et quoi de mieux qu’une victoire face au PSG (2e, 48 pts) pour rendre aux fans leur soutien. En outre, l’OM (4e, 39 pts) doit remporter le Classique afin de récupérer sa troisième place des mains de l’Olympique Lyonnais (3e, 42 pts) qui s’est infiltré dans le top 3 après son succès contre Nantes (16e, 14 pts) samedi soir (0-1). Ce qui explique notamment les choix forts de Roberto De Zerbi dans sa compo face aux hommes de Luis Enrique, ce soir.