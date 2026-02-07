L’atmosphère autour de l’Olympique de Marseille a radicalement changé en quelques jours. Après une période agitée, marquée par des résultats irréguliers, le club phocéen semble avoir retrouvé une dynamique positive au moment d’aborder le très attendu PSG - OM. Derrière ce rebond, un facteur inattendu s’est imposé comme un catalyseur psychologique pour l’OM : la rencontre organisée entre les joueurs et leurs supporters. Un échange qui, selon plusieurs cadres du vestiaire, a profondément transformé l’état d’esprit collectif avant le déplacement au Parc des Princes.
Ligue 1, l'OM gonflé à bloc pour le PSG grâce à...ses supporters
L’OM relancé par l’échange avec ses supporters
L’OM a retrouvé le sourire après sa qualification convaincante contre Rennes en Coupe de France (3-0), un succès qui a permis au groupe de tourner la page des dernières contre-performances. Pour le club phocéen, cette victoire arrive au moment idéal, quelques jours seulement avant le Classique contre le PSG et elle symbolise surtout le changement d’attitude observé au sein du vestiaire. Plusieurs joueurs ont reconnu que la rencontre organisée avec les supporters au centre Robert-Louis-Dreyfus avait contribué à remettre les idées en place et à renforcer la responsabilité collective.
Parmi ceux qui ont pris la parole, Timothy Weah a insisté sur l’impact psychologique de cette initiative sur l’OM et sur les nouveaux arrivants. « Le rendez-vous avec les supporters a remis les choses en place, on a changé de mentalité », a déclaré l’international américain dans des propos rapportés par Foot Mercato. Pour l’OM, cette prise de conscience collective s’est traduite immédiatement sur le terrain, l’équipe affichant plus d’intensité et de détermination lors de la victoire face à Rennes, un signal encourageant avant l’affrontement PSG - OM.
Une prise de conscience collective dans le vestiaire de l’OM
Timothy Weah a également souligné que l’OM comptait cette saison de nombreux nouveaux joueurs qui n’avaient pas encore pleinement mesuré l’importance du club dans la ville. Il a expliqué : « Cette année, on a beaucoup de nouveaux joueurs, constate-t-il, lui qui a grandi en partie en France et connait sans doute mieux les liens unissant la ville, le club et les fans. On n’avait pas encore eu d’expérience avec les supporters dans ces moments-là. Je crois qu’ils (les joueurs) ont compris ce que ça voulait dire. Cela nous a fait du bien, les paroles des supporters m’ont touché. Ils aiment le club, ils sont là et c’est leur vie. J’ai pris ça au sérieux, on a sorti un gros match contre Rennes et j’espère qu’on va continuer ». Pour Marseille, cette implication émotionnelle des supporters constitue un moteur essentiel dans la préparation du PSG-OM.
Dans la continuité de cette mobilisation, le vestiaire de l’OM a également multiplié les discussions internes afin de renforcer la cohésion et l’exigence quotidienne. Weah a ainsi pris l’exemple du jeune Ethan Nwaneri, récemment arrivé, pour illustrer cette transmission des valeurs propres à l’OM. L’objectif affiché par le groupe est clair : maintenir ce niveau d’engagement dans toutes les échéances à venir, notamment lors du Classique PSG-OM, où chaque détail peut faire basculer la rencontre.
L’OM veut confirmer face au PSG malgré l’absence de ses fans
Le polyvalent ailier marseillais a poursuivi en affirmant : « Le Marseille qu’on a vu avant, c’était un Marseille comme ça (il faut un mouvement de main signifiant moyen). On a beaucoup parlé avec le coach cette semaine. Tout le monde a vu que c’était très sérieux ici. Il ne faut pas blaguer. On s’est remis en question. Tout le monde est prêt pour les prochains matchs. Ethan (Nwaneri), je lui ai expliqué que quand on jouait ici, il fallait tout donner. Ce club, c’est tout pour moi. » Ce discours reflète la détermination affichée par l’OM à l’approche du choc PSG-OM, malgré un contexte toujours exigeant.
Même si les supporters marseillais ne seront pas autorisés à se déplacer pour le PSG-OM, l’OM entend jouer également pour eux. Weah l’a confirmé sans ambiguïté : « Mais on va tout faire pour remporter le match pour eux ». L’OM aborde ainsi ce rendez-vous capital avec un état d’esprit renouvelé, convaincu que l’énergie transmise par ses supporters peut continuer à porter l’équipe, même à distance, dans l’un des matchs les plus décisifs de sa saison.