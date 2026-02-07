Ligue 1, l'OM gonflé à bloc pour le PSG grâce à...ses supporters

Timothy Weah a également souligné que l’OM comptait cette saison de nombreux nouveaux joueurs qui n’avaient pas encore pleinement mesuré l’importance du club dans la ville. Il a expliqué : « Cette année, on a beaucoup de nouveaux joueurs, constate-t-il, lui qui a grandi en partie en France et connait sans doute mieux les liens unissant la ville, le club et les fans. On n’avait pas encore eu d’expérience avec les supporters dans ces moments-là. Je crois qu’ils (les joueurs) ont compris ce que ça voulait dire. Cela nous a fait du bien, les paroles des supporters m’ont touché. Ils aiment le club, ils sont là et c’est leur vie. J’ai pris ça au sérieux, on a sorti un gros match contre Rennes et j’espère qu’on va continuer ». Pour Marseille, cette implication émotionnelle des supporters constitue un moteur essentiel dans la préparation du PSG-OM.

Dans la continuité de cette mobilisation, le vestiaire de l’OM a également multiplié les discussions internes afin de renforcer la cohésion et l’exigence quotidienne. Weah a ainsi pris l’exemple du jeune Ethan Nwaneri, récemment arrivé, pour illustrer cette transmission des valeurs propres à l’OM. L’objectif affiché par le groupe est clair : maintenir ce niveau d’engagement dans toutes les échéances à venir, notamment lors du Classique PSG-OM, où chaque détail peut faire basculer la rencontre.