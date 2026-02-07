Nantes - Lyon : L’OL accroche le podium et poursuit son sans-faute (0-1)

Si le classement laissait présager un match facile pour l’OL, le scénario était tout autre à la Beaujoire, ce samedi. Barragiste au coup d’envoi, Nantes démarrait la rencontre avec une détermination féroce face aux Gones. Ce sont d’ailleurs les Canaris qui allumaient la première mèche avec une frappe de Mohamed Kaba qui flirtait avec le poteau droit de Dominik Greif (8e). La nouvelle recrue nantaise était suivie par Mathis Abline dont la tentative passait au-dessus des cages lyonnaises (10e). Il fallait attendre le premier quart d’heure pour voir l’OL mettre enfin le pied sur le ballon. Et les Gones ne tardaient pas à se signaler en enchainant des occasions dans la surface nantaise.

Anthony Lopes repoussait une frappe d’Afonso Moreira du pied gauche (19e) avant de voir Tanner Tessmann manquer le cadre (20e) et Noah Nartey toucher le poteau (22e). Mais l’ancien gardien emblématique de l’OL craquait finalement sur une frappe de Moreira déviée in-extrémis par Pavel Sulc qui le prenait à contre-pied (0-1, 25e). Lyon prenait alors de la confiance et Endrick aurait pu faire le break dans la foulée sans un sauvetage de Lopes sur sa ligne (27e). Les Canaris sortaient à nouveau de leur camp mais manquaient de justesse dans le dernier geste. Le score restait donc inchangé à la pause.