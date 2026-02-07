L’Olympique Lyonnais affrontait le FC Nantes, samedi soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Un match épineux dont les Gones sont parvenus à s’extirper malgré une infériorité numérique en seconde période face aux Canaris.
Nantes - Lyon : L’OL accroche le podium et poursuit son sans-faute (0-1)
- AFP
L’OL refroidit Nantes
Si le classement laissait présager un match facile pour l’OL, le scénario était tout autre à la Beaujoire, ce samedi. Barragiste au coup d’envoi, Nantes démarrait la rencontre avec une détermination féroce face aux Gones. Ce sont d’ailleurs les Canaris qui allumaient la première mèche avec une frappe de Mohamed Kaba qui flirtait avec le poteau droit de Dominik Greif (8e). La nouvelle recrue nantaise était suivie par Mathis Abline dont la tentative passait au-dessus des cages lyonnaises (10e). Il fallait attendre le premier quart d’heure pour voir l’OL mettre enfin le pied sur le ballon. Et les Gones ne tardaient pas à se signaler en enchainant des occasions dans la surface nantaise.
Anthony Lopes repoussait une frappe d’Afonso Moreira du pied gauche (19e) avant de voir Tanner Tessmann manquer le cadre (20e) et Noah Nartey toucher le poteau (22e). Mais l’ancien gardien emblématique de l’OL craquait finalement sur une frappe de Moreira déviée in-extrémis par Pavel Sulc qui le prenait à contre-pied (0-1, 25e). Lyon prenait alors de la confiance et Endrick aurait pu faire le break dans la foulée sans un sauvetage de Lopes sur sa ligne (27e). Les Canaris sortaient à nouveau de leur camp mais manquaient de justesse dans le dernier geste. Le score restait donc inchangé à la pause.
- AFP
Nantes maudit, Lyon verni
Au retour des vestiaires, Nantes se montrait de plus en plus incisif en secouant la défense lyonnaise. Entré à la pause, Youssef El Arabi voyait Dominik Greif repousser sa frappe sur le poteau (50e) avant de voir sa tête échouer à nouveau sur le gong dans la foulée (52e). Les choses se compliquaient davantage pour l’OL après l’exclusion d’Endrick pour une faute sur Dehmaine Tabibou (60e). Désormais à dix, les Gones étaient contraints de reculer face aux assauts répétés des Canaris. El Arabi avait encore une balle d’égalisation sur un centre de Nicolas Cozza mais butait de nouveau sur un Greif impérial sur sa ligne (70e).
L’OL décidait ensuite de casser le rythme et prenait du temps pour libérer le ballon et même sur les fautes. Rien ne marchait décidément pour Nantes et surtout Mathis Abline qui déviait une frappe de Bahereba Guirassy sur le poteau, le troisième pour les Canaris dans ce match (90e+3). Le score ne bougeait donc toujours pas jusqu’au coup de sifflet final et les Gones pouvaient poursuivre leur série de 12 victoires consécutives désormais. Un succès qui permet à l’Olympique Lyonnais (3e, 42 pts) de monter provisoirement sur le podium en attendant le résultat du Classique entre le PSG (2e, 48 pts) et l’OM (4e, 39 pts) dimanche soir (20h 45). Tout le contraire du FC Nantes (16e, 14 pts) qui s’enfonce de plus en plus dans la zone rouge.