Paris SG - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour la troisième fois cette saison, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille croisent le fer. Ce dimanche 8 février, le Parc des Princes sert de théâtre à un Classique qui pèse lourd dans la course au titre comme dans la lutte pour le podium. Paris vise la continuité au sommet. Marseille cherche de l’air et des certitudes.

Un PSG solide en Ligue 1, mais sous pression européenne

Le PSG arrive avec un avantage clair sur le plan comptable. Leader à l’aube de la 21e journée, le club parisien enchaîne six victoires de rang en Ligue 1. Des succès parfois courts, souvent âpres, mais révélateurs d’une équipe capable de gérer les moments délicats, comme à Auxerre (0-1) ou à Strasbourg (1-2). Cette régularité repose sur une base défensive solide, la co-meilleure du championnat, combinée à la deuxième attaque. Les écarts restent serrés, mais Paris avance, match après match.

Le tableau se brouille toutefois hors championnat. L’élimination en Coupe de France face au Paris FC (0-1) et le nul concédé contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions ont repoussé le PSG hors du top 8 européen. Résultat : un passage par les barrages, avec Monaco en ligne de mire dès le 17 février. Une donnée à intégrer dans la gestion de l’effectif. Un match que Luis Enrique a envie de jouer, même si le technicien espagnol reste mesuré dans son analyse en conférence de presse avant le Classique :

« A chaque fois qu'on peut avoir un peu de repos, c'est important pour les joueurs. On est content. On a envie de jouer un Classique. C'est important pour le classement et aussi pour nos supporters. Je pense que les Marseillais vont montrer le même niveau que lors du dernier match contre nous… C'était deux matchs différents. A Marseille, ils ont joué plus long. Ce sera un match ouvert, très difficile. Ils sont dans une position compliquée au classement. On cherchera à gagner le match pour rester premier ».

Marseille entre doutes et urgence de points

Côté marseillais, le décor apparaît plus instable. Toujours accroché au podium, l’OM sort d’une période agitée. La lourde défaite à Bruges (3-0) a mis fin au parcours européen dès la phase de ligue. En Ligue 1, le nul concédé au Paris FC (2-2), après avoir mené de deux buts dans le dernier quart d’heure, a laissé des traces.

Cette contre-performance fragilise la troisième place. Lyon, en embuscade, pourrait même passer devant avant le Classique. Seule éclaircie récente : la qualification nette face à Rennes (3-0), synonyme de billet pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Historique récent : Paris reste maître chez lui

Les chiffres racontent une histoire contrastée. Le PSG n’a gagné aucun de ses deux derniers matchs face à l’OM (0-1 en Ligue 1, 2-2 au Trophée des Champions puis victoire aux tirs au but), une première depuis la période mars-novembre 2011.

En revanche, au Parc des Princes, la domination parisienne reste écrasante : 16 victoires sur les 18 dernières réceptions toutes compétitions confondues.

Autre statistique marquante : Paris n’est resté muet que deux fois sur ses 40 derniers matchs de Ligue 1, face à Monaco en novembre et… Marseille en septembre (deux défaites 0-1).

De Zerbi peut marquer l’histoire

Après le succès du match aller (1-0), Roberto De Zerbi pourrait entrer dans l’histoire olympienne. Il deviendrait le premier entraîneur marseillais à signer plusieurs victoires contre le PSG depuis le rachat du club parisien par QSI en 2011/12, après 14 techniciens différents.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Marseille

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

Le match entre le PSG et Marseille se tient ce dimanche 8 février à 20h45, heure française, au Stade Parc des Princes de Paris.

