Toulouse - Marseille : L’OM s’impose sur la plus courte des marges (0-1)

L’Olympique de Marseille affrontait le Téfécé, samedi soir, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un match qui a tourné à l’avantage des Phocéens qui ont su faire front pour conserver leur avantage d’un but jusqu’au coup de sifflet final face aux Violets.

Toulouse trop juste, l’OM prend les devants

Trois jours après son élimination en Coupe de France, l’OM retrouvait Toulouse ce samedi au Stade Municipal. Pour ce nouveau choc entre les deux équipes, le club phocéen avait obligation de victoire pour espérer récupérer la troisième place et se faire pardonner auprès de ses supporters. Mais le début du match ne présageait rien de bon pour les Phocéens tant ils étaient acculés par la pression des Toulousains. Plutôt timide dans le jeu, l’Olympique de Marseille donnait toutefois une leçon de réalisme au Téfécé en ouvrant le score, contre le cours du jeu.

Lancé en profondeur par Facundo Medina, Igor Paixao centrait vers le point de penalty où le ballon était magnifiquement repris par Mason Greenwood pour ajuster Guillaume Restes (0-1, 17e). Les hommes d’Habib Beye faisaient ensuite le dos rond pour repousser les assauts des Violets, toujours aussi incisifs devant. L’OM aurait par contre pu faire le break avant la mi-temps si Pierre-Emerick Aubemeyang n’avait pas vu sa frappe effleurer le poteau suite à une erreur de la défense toulousaine.

Le Téfécé pousse, Marseille recule

Au retour des vestiaires, Toulouse s’illustre d’emblée avec le nouvel entrant Santiago Hidalgo dont la frappe ne trouvait pas le cadre de Geronimo Rulli (47e). Le match évoluait ensuite sur un faux rythme surtout du côté toulousain où Yann Gboho manquait aussi l’égalisation en touchant la barre sur une action typique du but marseillais (53e). L’OM, de son côté, avait toujours du mal à percer le verrou toulousain tout en subissant les attaques dans son camp.

Les Olympiens pouvaient notamment compter sur un Rulli des grands soirs pour sauvegarder leur avantage face à l’enchainement des frappes toulousaines. Acculé dans les dernières minutes, l’OM parvenait bien à conserver son avantage et s’offrait ainsi un nouveau succès en Ligue 1, la deuxième sous la houlette d’Habib Beye. Avec cette victoire, l’Olympique de Marseille (3e, 46 pts) reprend provisoirement la troisième place tandis que le Téfécé (12e, 31 pts) perd une place au classement.