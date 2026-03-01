Marseille – Lyon : L’OM s’adjuge l’Olympico sur le gong (3-2)

L’Olympique de Marseille recevait l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Un Olympico très bouillant et âprement disputé qui s’est soldé par une victoire des Phocéens au bout du temps additionnel.

L’OL climatise le Vélodrome, Marseille bute sur Greif

Un public à fond, des duels rugueux et surtout un jeu plaisant…tout était réuni pour rendre cet Olympico mémorable. Les choses allaient d’ailleurs très vite dans ce match avec l’ouverture du score précoce de l’OL qui climatisait le Vélodrome. Suite à une relance ratée de la défense marseillaise, Endrick remisait pour Corentin Tolisso qui ajustait Geronimo Rulli d’un plat du pied parfait (0-1, 3e). Un but qui, loin de refroidir l’OM, faisait réagir instantanément le club phocéen. Les Marseillais enchainaient donc des assauts sur les buts lyonnais mais Mason Greenwood était mis en échec par Dominik Greif, à deux reprises (10e, 14e).

Toutefois, Lyon aurait pu breaker ensuite si Endrick n’avait pas manqué son lob face à Rulli après avoir pourtant mystifié la défense olympienne (15e). Une nouvelle alerte prise au sérieux par les hommes d’Habib Beye qui accentuaient la pression sur le camp rhodanien sans grande réussite. Le score ne bougeait donc pas à la mi-temps malgré une dernière occasion de Roman Yaremchuk, repoussée par Rulli (45e+).

L’OM douche Lyon

Au retour des vestiaires, les occasions fusaient toujours des deux côtés sous la chaleur du Vélodrome. C’est l’Olympique Lyonnais qui s’illustrait en premier avec un but de Corentin Tolisso, invalidé pour un hors-jeu (51e). Marseille aura plus de réussite de son côté avec un missile décoché par le nouvel entrant Igor Paixao qui allait se loger dans la lucarne de Dominik Greif (1-1, 54e). La rencontre s’emballait donc avec les deux équipes qui partaient se chercher très haut. Malheureux à la finition, Endrick était beaucoup plus en réussite à la passe avec une nouvelle offrande pour Remi Himbert qui résistait à Leonardo Balerdi avant d’ajuster Rulli (1-2, 76e).

Mais l’OM ne laissait aucune place au doute et remettait les pendules à l’heure dans la foulée grâce à une déviation de Pierre-Emerick Aubameyang sur un centre d’Igor Paixao (2-2, 81e). Les deux hommes se retrouvaient encore quelques minutes plus tard avec un nouveau centre de Paixao pour Aubameyang qui donnait la victoire à l’OM (3-2, 90e+1). Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille (4e, 43 pts) de revenir à deux points de l’Olympique Lyonnais (3e, 45 pts) et se relance ainsi dans la course à la Ligue des Champions.