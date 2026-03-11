OFFICIEL - L’OM confirme pour la grave blessure de Nayef Aguerd

Le club marseillais publie un communiqué clair concernant la situation médicale du défenseur central. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains heures afin de traiter une pubalgie persistante.

Voici le communiqué officiel publié par le club :

« L’OM informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’OM. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM. Le club apportera son soutien total à Nayef durant sa convalescence ».

Cette intervention devient donc la seule solution pour stopper un problème physique qui dure depuis plusieurs semaines.