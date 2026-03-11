L’Olympique de Marseille éclaire enfin la situation autour de Nayef Aguerd. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur l’état physique du défenseur marocain. Ce mercredi matin, le club phocéen tranche et officialise l’information : le joueur doit passer par la case opération afin de régler une pubalgie devenue trop gênante. Cette décision intervient à un moment important de la saison, alors que Marseille lutte encore pour ses objectifs en championnat.
OFFICIEL - L’OM confirme pour la grave blessure de Nayef Aguerd
L’OM officialise l’opération d’Aguerd
Le club marseillais publie un communiqué clair concernant la situation médicale du défenseur central. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains heures afin de traiter une pubalgie persistante.
Voici le communiqué officiel publié par le club :
« L’OM informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’OM. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM. Le club apportera son soutien total à Nayef durant sa convalescence ».
Cette intervention devient donc la seule solution pour stopper un problème physique qui dure depuis plusieurs semaines.
Pourquoi cette décision médicale ?
De son côté, le journaliste marocain Hakim Zhouri apporte plusieurs précisions sur cette situation. Selon lui, l’opération devient inévitable face à l’évolution de la blessure.
Il explique notamment : « L’opération devenait inévitable pour Nayef Aguerd… Dans un premier temps, l’information ne devait pas être dévoilée avant l’opération, mais celle-ci ayant fuité, il était nécessaire de clarifier la situation. La pubalgie dont souffre Nayef devenait trop handicapante, l’opération devient donc une nécessité pour qu’il revienne au top. Dès le début de sa pubalgie, il avait été suivi par le staff médical de l’OM, et cela avait été jugé comme ne nécessitant pas d’intervention immédiate ».
Le staff médical du club suit donc l’évolution du joueur depuis plusieurs semaines avant d’opter pour cette solution.
Un retour possible avant la fin de saison ?
Beaucoup imaginent une absence longue durée pour le défenseur marseillais. Pourtant, un retour plus rapide reste envisageable.
Toujours selon Hakim Zhouri, « le temps de rééducation est d’environ 2 mois… donc il y a le temps pour revenir avant la fin du championnat ».
Si ce scénario se confirme, Nayef Aguerd pourrait retrouver les terrains au mois de mai. Un retour pour la dernière journée face au Stade Rennais FC reste donc possible.
Pour l’OM, ce serait une excellente nouvelle. Le secteur défensif souffre déjà de plusieurs absences cette saison. Retrouver le Marocain pour le sprint final du championnat renforcerait considérablement l’arrière-garde marseillaise.
Du côté des supporters, l’espoir existe désormais : revoir Aguerd défendre les couleurs olympiennes avant la fin de la saison.