Nouvelle désillusion pour l’OM, éliminé par Toulouse au Vélodrome

L’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle soirée douloureuse au Stade Vélodrome, éliminé en quart de finale de la Coupe de France par le Toulouse FC après une séance de tirs au but (2-2, 3-4 tab). Devant son public, l’OM avait pourtant pris deux fois l’avantage avant de céder face à un adversaire réaliste et solide mentalement.

La rencontre démarre idéalement pour les Marseillais. Dès la 2e minute, Pierre-Emerick Aubameyang obtient un penalty après une erreur défensive. Mason Greenwood transforme la sanction et permet à l’OM de mener rapidement (1-0). Mais Toulouse égalise dès son premier corner : Charlie Cresswell reprend de la tête, Gerónimo Rulli repousse mal et Yann Gboho conclut (13e).

Marseille puni sur ses failles défensives

Après une première période animée, Marseille reprend l’avantage au retour des vestiaires. Servi côté gauche, Igor Paixão enroule une frappe qui trompe Haug (56e). Le Vélodrome croit alors voir l’OM se rapprocher des demi-finales, dans un match globalement dominé par les hommes d’Habib Beye.

Mais Toulouse frappe encore sur corner. Aron Dønnum dépose un ballon précis et Cresswell s’impose dans les airs pour égaliser (60e). Une nouvelle fois, la fragilité marseillaise sur phases arrêtées est exploitée par les visiteurs.

Getty Images

Les tirs au but replongent l’OM dans le cauchemar

La dernière demi-heure de la partie ne change rien malgré plusieurs occasions marseillaises. Marseille touche notamment le poteau et pousse dans les dernières minutes, tandis que Toulouse se montre dangereux en contre. Faute de vainqueur, la qualification se joue aux tirs au but.

La séance tourne rapidement au drame pour l’OM. Leonardo Balerdi manque sa tentative et Ethan Nwaneri envoie sa frappe au-dessus de la barre. Toulouse, plus précis, s’impose finalement 4-3 et valide son billet pour les demi-finales.

Cette élimination constitue une nouvelle désillusion pour Marseille, déjà sorti aux tirs au but la saison précédente. Grand favori dans une Coupe de France ouverte après la sortie précoce du Paris Saint-Germain, le club phocéen laisse encore échapper une occasion de mettre fin à une disette qui dure depuis 1989. Et il va connaitre une nouvelle saison sans trophée gagné. La 14e d'affilée.