Dans les coulisses du dossier Fofana : le plan de Chelsea, l'intérêt de Liverpool et le dilemme de l'OL

Déjà dans le viseur de Chelsea et Liverpool, la pépite de l'OL pourrait être l'une des grandes attractions du mercato estival en Europe.

Après une saison qui l'a révélé aux yeux de tous avec l'Olympique Lyonnais, les premiers signaux indiquent que Malick Fofana pourrait être au centre d'une bataille royale cet été. Chelsea et Liverpool auraient déjà fait part de leur intérêt, rejoignant ainsi la longue liste de prétendants séduits par le talent du jeune homme de 19 ans.

Ailier déroutant, ambidextre, doté d'une intelligence de jeu à la hauteur de sa vitesse et d'une redoutable efficacité dans le dernier geste, le jeune Belge est depuis longtemps promis au plus haut niveau. Après seulement une saison et demie en Ligue 1, ses courtisans semblent convaincus qu'il est déjà prêt à franchir un nouveau cap.

Une chose est sûre : les options ne manqueront pas, et il possède tous les atouts pour réussir, quelle que soit sa destination finale. Plongée dans le parcours de ce prodige qui affole déjà la Premier League.