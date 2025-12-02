Attention, danger ! Xabi Alonso sous le feu des critiques

De précieux points ont été perdus ces dernières semaines, soulevant des questions délicates sur les performances, tant sur le terrain qu'en dehors.

Le dernier revers du Real est survenu lors d'un match nul 1-1 face à Gérone, menacé de relégation. Les Madrilènes ont concédé le nul lors de leurs trois derniers matchs de Liga – n'ayant pas réussi à s'imposer non plus face au Rayo Vallecano et à Elche – et accusent désormais un point de retard sur leur rival du Clasico, le FC Barcelone, dans une course au titre qui s'annonce passionnante.

L'équipe d'Alonso a disputé quatre matchs consécutifs à l'extérieur, toutes compétitions confondues, arrachant une victoire 4-3 face à l'Olympiacos en Ligue des Champions. Ces rencontres ont eu lieu depuis que le Santiago Bernabéu a accueilli un match de NFL le 16 novembre.

Le mal du voyage semble se faire sentir, The Athletic faisant état de « certaines divisions au sein du vestiaire » suite à une série de résultats et de performances décevants. La situation n'est toutefois pas encore jugée critique, aucun « impact significatif sur les relations entre les joueurs » n'ayant été constaté.

Alonso est néanmoins sous le feu des critiques depuis un certain temps. En octobre dernier, il a été révélé que « son approche personnelle et certaines de ses idées tactiques n'avaient pas été bien accueillies par une partie importante de l'équipe première » à Madrid.

Une réunion aurait eu lieu au Bernabéu, au cours de laquelle Alonso et ses joueurs auraient tenté de comprendre les problèmes sous-jacents. Des stars de l'équipe première comme Kylian Mbappé, Federico Valverde et Eduardo Camavinga ont tenté de faire taire les rumeurs de dissensions au sein du Real Madrid.

The Athletic affirme qu'« actuellement, certains joueurs restent sceptiques quant aux méthodes d'Alonso, tandis que d'autres estiment que l'entraîneur n'est pas responsable ». Un membre de ce dernier groupe a déclaré : « Ce n'est pas le problème de l'entraîneur, c'est évident. »

Une autre source au Bernabéu a déclaré : « Le problème n'est pas Xabi. Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham sont incompatibles ; on ne peut pas avoir une équipe équilibrée avec ces trois-là. » Il semblerait que les messages d'Alonso « ne passent pas auprès des joueurs », ce qui expliquerait les performances incohérentes.