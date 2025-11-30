Le Real Madrid traverse une zone de turbulence interne malgré une dynamique sportive brillante. 3e de Liga à deux points du Barça (34 pts) et avec un match en moins, le club merengue (32 pts) voit pourtant se multiplier les signes d’un malaise qui dépasse largement les performances du moment. Au centre de toutes les attentions : Xabi Alonso, dont la gestion du vestiaire suscite interrogations et crispations. Les tensions, d’abord discrètes, se sont installées durablement, au point d’alimenter des rumeurs de rupture avec un élément majeur de l’équipe. Un climat pesant qui laisse entrevoir un départ inattendu… et lourd de conséquences.
Real Madrid, Xabi Alonso met un cadre à la porte
Un vestiaire fracturé autour de Xabi Alonso à Madrid
Ces dernières semaines, plusieurs médias espagnols ont évoqué une fracture entre Xabi Alonso et certains cadres du Real Madrid. Malgré les résultats positifs, l’ambiance interne demeure fragile, portée par une série de désaccords qui auraient même conduit les dirigeants à envisager, un temps, la possibilité d’un départ anticipé de l’entraîneur. La relation complexe avec Vinicius Jr. a cristallisé les tensions, mais un autre nom a rapidement émergé au cœur de ce malaise grandissant : Federico Valverde. Le milieu uruguayen, pourtant indispensable dans l’entrejeu madrilène, aurait exprimé des réserves quant aux méthodes de gestion du technicien espagnol.
Face aux spéculations insistantes, Federico Valverde avait tenté de calmer la tempête en publiant un long message sur ses réseaux sociaux après la victoire contre l’Olympiacos. « Après une semaine lors de laquelle il s’est dit beaucoup de choses, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé, c’est une chance, mais compter sur le meilleur club du monde, c’est un honneur. Pour ma part, je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le coach a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant tout pour que je continue de progresser et d’aider l’équipe. Ce n’est pas toujours facile, mais le staff et les joueurs sont plus unis que jamais », écrivait-il alors. Malgré ce discours d’unité, Federico Valverde reste, selon plusieurs sources internes, au cœur de la tempête.
Federico Valverde ne veut plus jouer pour Xabi Alonso
D’après des informations rapportées par Foot Mercato, Xabi Alonso aurait convoqué Federico Valverde pour un entretien privé. La discussion, présentée comme un échange destiné à apaiser la situation, expliquerait la rapidité avec laquelle le milieu a publié son message d’apaisement. Mais cette version publique ne refléterait pas totalement la réalité. The Mirror révèle ce dimanche que Federico Valverde aurait, en coulisses, exprimé son inconfort persistant à évoluer sous les ordres de son entraîneur. Une situation qui, pour certains observateurs, rend de plus en plus plausible l’idée d’un départ prématuré.
A en croire le média britannique, Federico Valverde aurait laissé fuiter son intérêt pour Manchester United. Le joueur de 27 ans, lassé de la relation tendue avec Xabi Alonso, regarderait sérieusement du côté d’Old Trafford si la situation se dégrade davantage. Le technicien des Red Devils, Rúben Amorim, apprécierait particulièrement son profil, tandis que le club disposerait des ressources financières pour un transfert d’envergure. Toutefois, un tel mouvement serait loin d’être simple, les relations entre Madrid et Manchester restant marquées par l’épisode De Gea, encore présent dans les mémoires.
Valverde et le vestiaire mettent Xabi Alonso dos au mur
L’éventualité d’un départ de Federico Valverde symbolise un malaise plus profond au Real Madrid. Xabi Alonso, placé au cœur de cette agitation, doit composer avec des tensions qui menacent directement la cohésion d’un groupe pourtant habitué aux défis de haut niveau. Le club, engagé dans une saison cruciale, ne peut ignorer plus longtemps ces signaux qui pointent vers une rupture progressive entre le technicien et l’un de ses piliers. Si Federico Valverde venait à s’éloigner définitivement du projet madrilène, ce serait un séisme sportif et institutionnel.
L’entraîneur espagnol, réputé pour son exigence tactique, doit désormais affronter un défi d’une autre nature : restaurer la sérénité au sein d’un groupe où chaque désaccord devient matière à polémique. Dans un club aussi exposé que le Real Madrid, la gestion humaine pèse autant que les choix sportifs. La situation autour de Federico Valverde révèle surtout la difficulté croissante de Xabi Alonso à maintenir l’adhésion totale de ses cadres. Les prochains mois pourraient ainsi sceller l’avenir du technicien… ou celui des joueurs récalcitrants. Le départ envisagé de l’Uruguayen en serait alors la première manifestation visible.