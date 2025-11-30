Real Madrid, Xabi Alonso met un cadre à la porte

Ces dernières semaines, plusieurs médias espagnols ont évoqué une fracture entre Xabi Alonso et certains cadres du Real Madrid. Malgré les résultats positifs, l’ambiance interne demeure fragile, portée par une série de désaccords qui auraient même conduit les dirigeants à envisager, un temps, la possibilité d’un départ anticipé de l’entraîneur. La relation complexe avec Vinicius Jr. a cristallisé les tensions, mais un autre nom a rapidement émergé au cœur de ce malaise grandissant : Federico Valverde. Le milieu uruguayen, pourtant indispensable dans l’entrejeu madrilène, aurait exprimé des réserves quant aux méthodes de gestion du technicien espagnol.

Face aux spéculations insistantes, Federico Valverde avait tenté de calmer la tempête en publiant un long message sur ses réseaux sociaux après la victoire contre l’Olympiacos. « Après une semaine lors de laquelle il s’est dit beaucoup de choses, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé, c’est une chance, mais compter sur le meilleur club du monde, c’est un honneur. Pour ma part, je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le coach a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant tout pour que je continue de progresser et d’aider l’équipe. Ce n’est pas toujours facile, mais le staff et les joueurs sont plus unis que jamais », écrivait-il alors. Malgré ce discours d’unité, Federico Valverde reste, selon plusieurs sources internes, au cœur de la tempête.