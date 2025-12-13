Championne du monde en titre, qualifiée sportivement et favorite annoncée, l’Argentine pensait aborder la Coupe du monde 2026 dans la continuité de son sacre qatari. Pourtant, une affaire judiciaire aux ramifications explosives est venue bouleverser ce scénario idéal. Depuis plusieurs jours, la presse argentine évoque un risque extrême : voir l’Argentine privée de Mondial en raison d’un scandale de corruption touchant directement sa fédération. Entre perquisitions, soupçons de blanchiment et menace de sanctions internationales, l’Albiceleste se retrouve au cœur d’une tempête aux conséquences potentiellement historiques.
L'Argentine exclue de la Coupe du monde ? L'énorme bombe de la presse argentine
- Getty
L’Argentine éclaboussée par un scandale de corruption
L’onde de choc est partie d’une vaste opération judiciaire menée en Argentine, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Mardi, les autorités ont procédé à plusieurs dizaines de perquisitions visant à la fois le siège de la Fédération argentine de football (AFA) et plusieurs clubs professionnels. Rapidement, l’Argentine s’est retrouvée confrontée à une crise institutionnelle majeure, alors que les investigations ciblaient le cœur de son appareil dirigeant. La presse locale évoque une affaire d’ampleur nationale, susceptible de déstabiliser durablement le football argentin à l’approche de la Coupe du monde.
Selon les informations de La Nación, citée par RMC Sport,, l’enquête ne s’est pas limitée à une seule journée. De nouvelles perquisitions auraient été menées dès le lendemain, confirmant la gravité des soupçons. Plusieurs figures centrales de l’AFA sont visées, dont son président Claudio « Chiqui » Tapia, son collaborateur Pablo Toviggino et le trésorier adjoint Luciano Nakis. En Argentine, ces dirigeants sont soupçonnés d’avoir accumulé un patrimoine disproportionné par rapport à leurs fonctions officielles, un élément clé dans l’enquête pour blanchiment.
- AFP
Une menace réelle d’exclusion du Mondial brandie par la FIFA
Au-delà du cadre judiciaire national, l’Argentine fait désormais face à une menace d’ordre sportif et institutionnel. La Nación avance que la FIFA pourrait intervenir si elle estimait que les pouvoirs publics argentins interfèrent dans la gestion de l’AFA. Or, l’instance mondiale se montre historiquement inflexible sur ce point. Dans ce contexte, l’Argentine pourrait être sanctionnée, voire exclue de la Coupe du monde 2026, malgré sa qualification acquise sur le terrain.
Le quotidien argentin souligne que la marge de manœuvre politique est extrêmement réduite. « La solution réside dans les tribunaux », écrit le journal, insistant sur la nécessité d’une décision judiciaire rapide. Pour l’Argentine, l’enjeu est colossal : prouver l’innocence ou la responsabilité de ses dirigeants afin d’éviter une sanction qui priverait les champions du monde de la défense de leur titre. À ce stade, aucune décision n’a été prise, mais l’incertitude plane lourdement sur l’avenir international de l’Albiceleste.
- Getty Images Sport
Une société financière au cœur des soupçons
Au centre de l’enquête figure la société financière Sur Finanzas, partenaire de plusieurs clubs et de la sélection d’Argentine au cours de l’année 2024. Cette entreprise est soupçonnée de malversations financières et fait l’objet d’une plainte pour évasion fiscale déposée par l’administration fiscale argentine. Le montant présumé des irrégularités approcherait un demi-milliard d’euros, un chiffre qui illustre l’ampleur du dossier et son potentiel explosif pour l’Argentine.
Dirigée par l’homme d’affaires Luis Vallejo, proche du président de l’AFA, la société est également liée à une propriété spectaculaire : dix hectares, un héliport, un haras et plus de cinquante véhicules de collection. Problème majeur : ce domaine serait enregistré au nom de personnes considérées comme prête-noms. Pour la justice argentine, ces éléments renforcent l’hypothèse d’un système structuré de dissimulation d’avoirs, susceptible d’entraîner des conséquences sportives majeures pour l’Argentine.
- Getty Images Sport
Vers une Coupe du monde 2026 sans l’Albiceleste ?
Sur le plan sportif, l’Argentine a pourtant rempli toutes les conditions pour défendre son titre mondial. Placée dans un groupe jugé abordable, l’Albiceleste devait affronter l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie lors du premier tour de la Coupe du monde 2026. Lionel Messi, qui fêtera ses 39 ans à l’été 2026, a récemment exprimé son désir de faire partie du voyage, conscient du caractère potentiellement unique de cette échéance.
Mais cette projection sportive se heurte désormais à une réalité institutionnelle inquiétante. Tant que la procédure judiciaire n’aura pas abouti, l’Argentine restera sous la menace d’une décision radicale de la FIFA. Selon La Nación et les éléments judiciaires rendus publics, l’avenir mondial de l’Albiceleste dépend désormais moins de ses performances que des conclusions des tribunaux argentins.