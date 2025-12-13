L'Argentine exclue de la Coupe du monde ? L'énorme bombe de la presse argentine

L’onde de choc est partie d’une vaste opération judiciaire menée en Argentine, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Mardi, les autorités ont procédé à plusieurs dizaines de perquisitions visant à la fois le siège de la Fédération argentine de football (AFA) et plusieurs clubs professionnels. Rapidement, l’Argentine s’est retrouvée confrontée à une crise institutionnelle majeure, alors que les investigations ciblaient le cœur de son appareil dirigeant. La presse locale évoque une affaire d’ampleur nationale, susceptible de déstabiliser durablement le football argentin à l’approche de la Coupe du monde.

Selon les informations de La Nación, citée par RMC Sport,, l’enquête ne s’est pas limitée à une seule journée. De nouvelles perquisitions auraient été menées dès le lendemain, confirmant la gravité des soupçons. Plusieurs figures centrales de l’AFA sont visées, dont son président Claudio « Chiqui » Tapia, son collaborateur Pablo Toviggino et le trésorier adjoint Luciano Nakis. En Argentine, ces dirigeants sont soupçonnés d’avoir accumulé un patrimoine disproportionné par rapport à leurs fonctions officielles, un élément clé dans l’enquête pour blanchiment.