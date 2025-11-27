Le Real Madrid a signé une victoire renversante au Pirée, mais l’après-match a presque autant retenu l’attention que le scénario du jeu. Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé retentissant, a relaté une scène étonnante survenue avant le coup d’envoi, lorsque des supporters de l’Olympiakos ont tenté de le provoquer… en français. Une provocation qui n’a pas vraiment eu l’effet escompté.
Kylian Mbappé recadre ses détracteurs et les fans de l’Olympiakos : "Je trouve ça absurde"
Un quadruplé en réponse aux provocations grecques
Le Real Madrid a vécu une soirée riche en rebondissements sur la pelouse bouillante du stade Karaiskakis. Confrontés à une équipe de l’Olympiakos agressive dès l’entame, les Madrilènes ont d’abord cédé sur une réalisation précoce de Chiquinho à la 8e minute. Le public, aussi brûlant que prévu, n’a alors rien fait pour apaiser la tension ambiante.
Mais quelques instants avant le match, un autre épisode avait déjà aiguisé la concentration de Kylian Mbappé. Certains supporters locaux avaient tenté de le déstabiliser en scandant des phrases en français. Interrogé après la rencontre, l’attaquant du Real Madrid a souri en se remémorant la scène :
« Oh oui, oui, oui, pendant l'échauffement. Ils parlaient français, mais un mauvais français, vous savez. L'accent était mauvais, mais c'est la vie. Ce n'est pas grave, j'étais concentré sur mon équipe, sur le fait de les aider, et je pensais à notre performance sur le terrain et à la bonne réaction du public ».
Ces chants moqueurs n’ont pas pesé bien lourd. Mbappé a répondu sur la meilleure scène possible : le terrain. En l’espace de sept minutes (22e, 24e, 29e), il a retourné la rencontre, assommant un stade qui vibrait encore quelques instants plus tôt. Une prestation magistrale qui s’est prolongée avec un quatrième but en deuxième période, scellant un succès spectaculaire (3-4).
Mbappé refuse l’idée d’une dépendance du Real à ses exploits
Face aux médias, le capitaine des Bleus a tenu à tordre le cou à une idée qu’il juge trop simpliste : celle d’un Real Madrid dépendant de ses coups d’éclat.
« Je trouve ça absurde. Je ne veux pas vous manquer de respect, je dis juste que c'est une mauvaise question. Chacun a son rôle dans l'équipe, et le mien est de marquer des buts. Comment pourrais-je affirmer que sans les autres joueurs, nous ne gagnerions pas de matchs? Chaque équipe a des joueurs qui remplissent une fonction spécifique, et la mienne est de marquer. C'est ce que je peux apporter à l'équipe. Mais je ne pense pas aux interdépendances ou à ce genre de choses. C'est un sujet pour les journalistes… ou les personnes extérieures à l'équipe », a-t-il déclaré.
Sans hausser le ton, Mbappé a clarifié sa position : si ses statistiques impressionnent, son succès repose aussi sur le travail de tout un groupe. Il refuse toute forme de personnification excessive, un discours qui tranche avec certaines analyses médiatiques.
- Getty Images
Le point sur sa relation avec Xabi Alonso
L’autre sujet brûlant concernait sa relation avec Xabi Alonso, souvent scrutée depuis le début de saison. Là encore, Mbappé a choisi la transparence.
« Je pense qu'il faut dire la vérité: nous sommes très unis. La vie n'est pas toujours rose, et quand on change de projet ou d'entraîneur, il est normal que les choses évoluent. Mais je ne pense pas que tout ce qui s'est passé soit mérité. Oui, nous sommes le Real Madrid, et les gens parlent forcément du Real Madrid, ce n'est pas un mal, c'est la vie. Mais nous, les joueurs, devons nous soutenir mutuellement, soutenir l'entraîneur, le staff … et rester soudés. Car nous sommes capables de grandes choses cette saison ».
L’attaquant insiste sur la solidarité interne. Pour lui, le vestiaire n’a jamais lâché son entraîneur, malgré trois matchs sans victoire récemment.
Il enfonce le clou : « Ça se voit. Ce soir, on a vu que les gens couraient et étaient impatients. Qu'ils ne soutenaient pas seulement l'entraîneur, car nous lui avons toujours été fidèles, mais aussi qu'ils voulaient montrer notre soif de victoire. Nous restions sur trois matchs sans victoire, et nous savons que pour un club comme le Real Madrid, c'est très difficile. Mais nous sommes là, à l'extérieur, en Ligue des Champions… et nous sommes là pour gagner. Et nous avons remporté un match très important ».