Kylian Mbappé recadre ses détracteurs et les fans de l’Olympiakos : "Je trouve ça absurde"

Le Real Madrid a vécu une soirée riche en rebondissements sur la pelouse bouillante du stade Karaiskakis. Confrontés à une équipe de l’Olympiakos agressive dès l’entame, les Madrilènes ont d’abord cédé sur une réalisation précoce de Chiquinho à la 8e minute. Le public, aussi brûlant que prévu, n’a alors rien fait pour apaiser la tension ambiante.

Mais quelques instants avant le match, un autre épisode avait déjà aiguisé la concentration de Kylian Mbappé. Certains supporters locaux avaient tenté de le déstabiliser en scandant des phrases en français. Interrogé après la rencontre, l’attaquant du Real Madrid a souri en se remémorant la scène :

« Oh oui, oui, oui, pendant l'échauffement. Ils parlaient français, mais un mauvais français, vous savez. L'accent était mauvais, mais c'est la vie. Ce n'est pas grave, j'étais concentré sur mon équipe, sur le fait de les aider, et je pensais à notre performance sur le terrain et à la bonne réaction du public ».

Ces chants moqueurs n’ont pas pesé bien lourd. Mbappé a répondu sur la meilleure scène possible : le terrain. En l’espace de sept minutes (22e, 24e, 29e), il a retourné la rencontre, assommant un stade qui vibrait encore quelques instants plus tôt. Une prestation magistrale qui s’est prolongée avec un quatrième but en deuxième période, scellant un succès spectaculaire (3-4).