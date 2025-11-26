Mbappé stratosphérique, Real Madrid à l’arrache : les notes du match

Andriy Lunin (7) : Impuissant sur les trois buts, mais réactif entre les poteaux, avec quelques parades importantes. A évité le naufrage complet.

Trent Alexander-Arnold (6) : Prévisible : brillant balle au pied, fébrile en un contre un. Sa vision offensive ne masque pas ses lacunes défensives.

Raul Asencio (6) : Impliqué sur le deuxième but encaissé. Alternance entre bonne anticipation et relances hasardeuses.

Alvaro Carreras (5) : Placé en charnière, sans doute à contre-emploi. A souffert dans les duels et la coordination.

Ferland Mendy (6) : Manque de rythme évident, mais quelques jaillissements utiles. Doit faire mieux dans le replacement.