Il y a des soirées de Ligue des Champions qui marquent les esprits. Celle de mercredi, dans le tumulte du stade Karaiskakis, en fait partie. Malmené, défensivement dépassé, parfois fébrile dans l’engagement, le Real Madrid a pourtant arraché une victoire cruciale sur la pelouse de l’Olympiakos (4-3), porté par un Kylian Mbappé hors norme. Auteur d’un quadruplé, le Français a répondu à lui seul à l’enthousiasme grec. Et si Vinicius Jr a apporté sa pierre, l’ensemble de léquipe madrilène a semblé tiraillée entre moments de brillance et absences coupables. Voici nos notes complètes.
Mbappé stratosphérique, Real Madrid à l’arrache : les notes du match
Gardien de but et défense
Andriy Lunin (7) : Impuissant sur les trois buts, mais réactif entre les poteaux, avec quelques parades importantes. A évité le naufrage complet.
Trent Alexander-Arnold (6) : Prévisible : brillant balle au pied, fébrile en un contre un. Sa vision offensive ne masque pas ses lacunes défensives.
Raul Asencio (6) : Impliqué sur le deuxième but encaissé. Alternance entre bonne anticipation et relances hasardeuses.
Alvaro Carreras (5) : Placé en charnière, sans doute à contre-emploi. A souffert dans les duels et la coordination.
Ferland Mendy (6) : Manque de rythme évident, mais quelques jaillissements utiles. Doit faire mieux dans le replacement.
Milieu de terrain
Aurélien Tchouaméni (7) : Absent sur l’ouverture du score, mais solide ensuite. Présent dans l’impact, bon distributeur.
Eduardo Camavinga (7) : Une mi-temps pleine d’énergie. Serein dans l’utilisation du ballon, remplacé à la pause, sans doute prévu.
Arda Güler (7) : Une passe décisive, des transmissions fluides, du liant. A manqué un peu de volume à la récupération.
Attaque
Federico Valverde (7) : Inlassable coureur. A étalé sa générosité pour offrir des solutions, même sans être décisif.
Kylian Mbappé (10) : Une masterclass. 4 buts, un sang-froid implacable, une influence totale. Phénoménal.
Vinicius Jr (9) : Deux passes décisives sublimes, un rôle de dynamiteur. A fait taire les critiques avec style.
Remplaçants et entraîneur
Dani Ceballos (6) : Entré pour poser le pied, sans grande maîtrise. Utile par séquences.
Jude Bellingham (6) : En jambes, actif, mais sans impact décisif. Un match correct.
Brahim Diaz (6) : Volontaire mais peu influent. Choix curieux de Xabi.
Fran Garcia (non noté) : Trop peu de temps pour être jugé.
Xabi Alonso (7) : Peut remercier Mbappé. Son équipe a montré trop de failles défensives, mais l’essentiel est là : trois points cruciaux.