Joao Pedro fracasse Luis Enrique après son dérapage lors du Chelsea-PSG

Une altercation explosive entre Chelsea et le PSG a viré à la polémique : Luis Enrique au cœur d’une scène tendue avec Joao Pedro, qui tacle fort.

La finale de la Coupe du monde des clubs 2025 n’a pas offert au Paris Saint-Germain le dénouement espéré. Corrigé 3-0 par Chelsea sur la pelouse du Metlife Stadium, le club de la capitale a vécu une soirée cauchemardesque. Et l’après-match n’a rien arrangé. Alors que les tensions couvaient déjà pendant la rencontre, un incident entre joueurs et encadrement a fait irruption juste après le coup de sifflet final. Joao Pedro, buteur lors de cette finale, ne s’est pas gêné pour dire ce qu’il pensait du comportement de certains Parisiens, et notamment de leur entraîneur.