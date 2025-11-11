Jérémy Doku : comment le "joueur de street" est devenu l'ailier le plus dévastateur de Premier League

Jérémy Doku a toujours eu cette capacité à créer l'extraordinaire, balle au pied. Ce qui lui manquait, c'était le discernement. Le quand et le comment utiliser sa magie. Dimanche, face à Liverpool – ce même club qui voulait le signer avant ses 16 ans – l'ailier de Manchester City a enfin montré au monde le joueur qu'il était destiné à devenir.

Sa performance scintillante lors de la victoire 3-0 contre les Reds fut l'un de ces rares cas où un seul homme domine outrageusement un match de très haut niveau. Il ne s'agissait pas d'un éclair de génie décisif, mais d'une succession de coups d'éclat, créant le chaos à chaque prise de balle. Une démonstration individuelle qui restera dans les annales de la Premier League.

On pourrait classer ce match aux côtés du triplé de Thierry Henry contre Liverpool en 2004, de la masterclass de David Silva lors du 6-1 de City contre United en 2011, ou du triplé de Mark Viduka pour Leeds, déjà contre Liverpool, en 2001.