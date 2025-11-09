Ismael Saibari à l'OM, c'est confirmé

Le profil d’Ismael Saibari coche toutes les cases du projet phocéen : jeune, talentueux, travailleur et ambitieux. Formé en Belgique, le milieu offensif s’est imposé comme un élément majeur du PSV Eindhoven, où il a gravi les échelons sans jamais faire l’objet d’un transfert payant avant son explosion aux Pays-Bas. Aujourd’hui, sa valeur n’a jamais été aussi élevée.

Selon le journaliste spécialiste du mercato Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille s’intéresse de très près à Ismael Saibari. Il précise toutefois que le club phocéen devra composer avec une concurrence redoutable : West Ham, Milan, Benfica, Aston Villa, Fulham, Brighton et Leeds surveillent également le joueur marocain, qui compte 17 sélections avec les Lions de l’Atlas. Malgré cela, les dirigeants marseillais restent confiants et souhaitent profiter de la dynamique positive de leur équipe pour convaincre le joueur du projet marseillais.