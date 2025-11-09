L’Olympique de Marseille continue de surprendre en Ligue 1, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Alors que le mercato d’hiver approche, une cible prioritaire a été identifiée : Ismael Saibari. Le milieu offensif marocain du PSV Eindhoven plaît depuis longtemps aux dirigeants marseillais, et cette fois, les discussions semblent s’accélérer.
Ismael Saibari à l'OM, c'est confirmé
Un OM conquérant, déjà tourné vers le mercato
Avec 25 points en 12 journées, l’Olympique de Marseille signe l’un de ses meilleurs départs en championnat depuis l’ère Frank McCourt. Malgré des résultats mitigés en Ligue des Champions, le club phocéen s’affirme comme un prétendant crédible aux places européennes. Ce bon début de saison ne détourne pourtant pas la direction de son objectif : consolider un effectif capable de tenir la distance dans la durée.
D’après Foot01, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà identifié plusieurs cibles en vue du mercato d’hiver. Parmi elles, le nom d’Ismael Saibari revient avec insistance. Le joueur marocain de 24 ans, actuellement au PSV Eindhoven, séduit par sa puissance, sa technique et sa régularité. Évalué à 24 millions d’euros par Transfermarkt, Saibari attire logiquement les convoitises de nombreux clubs européens, mais l’OM semble décidé à passer à l’action.
Ismael Saibari, la nouvelle priorité de Longoria et Benatia
Le profil d’Ismael Saibari coche toutes les cases du projet phocéen : jeune, talentueux, travailleur et ambitieux. Formé en Belgique, le milieu offensif s’est imposé comme un élément majeur du PSV Eindhoven, où il a gravi les échelons sans jamais faire l’objet d’un transfert payant avant son explosion aux Pays-Bas. Aujourd’hui, sa valeur n’a jamais été aussi élevée.
Selon le journaliste spécialiste du mercato Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille s’intéresse de très près à Ismael Saibari. Il précise toutefois que le club phocéen devra composer avec une concurrence redoutable : West Ham, Milan, Benfica, Aston Villa, Fulham, Brighton et Leeds surveillent également le joueur marocain, qui compte 17 sélections avec les Lions de l’Atlas. Malgré cela, les dirigeants marseillais restent confiants et souhaitent profiter de la dynamique positive de leur équipe pour convaincre le joueur du projet marseillais.
Le PSV Eindhoven joue la montre pour Saibari, l’OM patient
La signature d’Ismael Saibari à l’OM s’inscrirait dans une logique de continuité : préparer le club pour la deuxième partie de saison, tout en anticipant la Coupe d’Afrique des Nations 2026 à laquelle il participera avec le Maroc. Le calendrier pourrait d’ailleurs permettre une arrivée dès la fin du mois de janvier 2026, une fois la compétition terminée.
Néanmoins, du côté du PSV Eindhoven, on ne semble pas pressé de vendre. Le club néerlandais compte sur son international marocain, encore lié jusqu’en 2029, pour atteindre ses objectifs en Eredivisie. Toujours selon Ekrem Konur, aucune urgence à céder Ismael Saibari n’est envisagée cet hiver. Le joueur lui-même reste concentré sur ses échéances sportives, notamment dans l’optique de disputer le Mondial 2026 avec la sélection marocaine.
L’OM en position de force malgré la concurrence
Si la concurrence venue de Premier League semble intimidante, elle ne refroidit pas les ardeurs de l’OM. En interne, la direction se montre déterminée à faire de ce transfert un symbole de son ambition. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club marseillais veut étoffer un secteur offensif déjà performant, mais encore perfectible dans la rotation.
D’un point de vue économique, l’OM dispose désormais d’une marge de manœuvre suffisante pour rivaliser avec plusieurs clubs européens. La stabilité retrouvée sous la présidence de Frank McCourt et la solidité de la cellule de recrutement dirigée par Benatia permettent d’envisager ce dossier avec sérénité. À Marseille, on estime qu’un joueur du calibre d’Ismael Saibari peut apporter un vrai plus, non seulement dans le jeu, mais aussi dans la compétitivité du groupe.