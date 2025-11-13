À Dublin, l’Aviva Stadium s’apprête à vibrer pour un choc décisif des éliminatoires du Mondial 2026. Le Portugal, solide leader du groupe F, se déplace en Irlande avec un objectif clair : décrocher la qualification dès ce jeudi soir. Après un nul frustrant face à la Hongrie (2-2) le mois dernier, la Seleção veut finir le travail. Pour Cristiano Ronaldo, buteur à cinq reprises depuis le début des qualifications, l’occasion est belle de guider une fois encore son pays vers une grande compétition internationale.
Irlande - Portugal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables
- Getty Images Sport
Une marche à gravir avant la Coupe du monde
Les hommes de Roberto Martínez ont parfaitement négocié leurs débuts dans cette campagne qualificative. Dix points récoltés en quatre rencontres, une attaque performante et une défense solide : le Portugal coche toutes les cases d’un candidat sérieux au titre mondial. Un succès sur la pelouse irlandaise scellerait officiellement leur billet pour la Coupe du monde 2026, sans attendre le dernier match face à l’Arménie prévu le 16 novembre.
Lors du match aller, la Seleção s’était imposée dans la douleur face à cette même Irlande (1-0)https://www.rts.ch/sport/football/2025/article/portugal-qualifie-pour-le-mondial-2026-grace-a-une-victoire-tardive-sur-l-eire-29026069.html. Cette fois, l’enjeu est double : assurer la qualification et redonner un souffle offensif après le nul concédé face à la Hongrie.
- Getty Images Sport
Ronaldo et les siens veulent éviter le piège irlandais
Face à eux, l’Irlande joue son va-tout. Troisième du groupe avec un petit point de retard sur la Hongrie, deuxième, la sélection dirigée par Heimir Hallgrímsson n’a plus le droit à l’erreur. Une défaite à domicile combinée à une victoire hongroise contre l’Arménie condamnerait les Verts à regarder le Mondial depuis leur canapé.
Les Irlandais savent que leur mission s’annonce compliquée face à un Portugal bien armé dans tous les secteurs. L’effectif lusitanien regorge de talents : Leão, Fernandes, Silva ou encore Vitinha, tous en grande forme, épaulés par la solidité défensive de Dias, Veigas et Inácio. L’objectif est clair : éviter tout suspense et valider une qualification logique, fruit d’un parcours quasi parfait jusqu’ici (trois victoires et un nul).
- AFP
Dernier test avant la confirmation
Le Portugal, premier du groupe F, rêve d’inscrire enfin son nom au palmarès mondial. Après ses victoires convaincantes face à l’Arménie (0-5), à la Hongrie (2-3) et à l’Irlande (1-0), les Lusitaniens ont toutes les cartes en main. En cas de succès ce jeudi, Cristiano Ronaldo et ses partenaires rejoindront la liste des 48 qualifiés pour le Mondial 2026, sans trembler.
Horaire et lieu du match
Irlande - Portugal
5e journée/Éliminatoires Mondial 2026
Lieu : Aviva Stadium (Dublin, Irlande)
A 20h45 française
Infos sur l’équipe d’Irlande
Pour cette confrontation, Heimir Hallgrímsson ne disposera pas de toutes ses armes. Le défenseur de Southampton, Ryan Manning, ainsi que le milieu de terrain de West Bromwich, Jayson Molumby, manqueront la rencontre en raison d’une suspension. Le secteur défensif irlandais sera également privé de Callum O’Dowda et Matt Doherty, tous deux blessés.
Autre choix fort du sélectionneur : Andrew Omobamidele et John Patrick, les deux représentants irlandais évoluant en Ligue 1, n’ont pas été retenus pour cette fenêtre internationale. En attaque, Evan Ferguson, auteur de trois buts lors des qualifications, sera bien présent malgré une fatigue physique ressentie du côté de la Roma.
Infos sur l’équipe du Portugal
Côté portugais, la situation est nettement plus favorable. L’équipe dirigée par Roberto Martínez pourra compter sur sa star Cristiano Ronaldo, qui affiche déjà cinq réalisations en quatre rencontres et reste l’atout offensif numéro un des Lusitaniens.
Le seul véritable forfait d’importance concerne Nuno Mendes. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain souffre d’une gêne musculaire au genou et a dû déclarer forfait. Malgré cette absence, le reste de la colonie parisienne - Vitinha, Gonçalo Ramos et Rúben Neves - devrait bien être sur la pelouse de Dublin.
Les Mancuniens Bruno Fernandes et Diogo Dalot, ainsi que les Cityzens Bernardo Silva et Rúben Dias, complètent une équipe portugaise quasiment au grand complet. Autant dire que le Portugal se présentera avec un effectif solide, expérimenté et ambitieux, de quoi rendre la tâche particulièrement compliquée à une Irlande diminuée mais déterminée à résister.
Sur quelle chaîne suivre le match Irlande - Portugal ?
La rencontre entre l’Irlande et le Portugal sera à suivre ce jeudi 13 novembre 2025 à partir de 20h45 sur L’Equipe Live Foot.