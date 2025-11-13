Irlande - Portugal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les hommes de Roberto Martínez ont parfaitement négocié leurs débuts dans cette campagne qualificative. Dix points récoltés en quatre rencontres, une attaque performante et une défense solide : le Portugal coche toutes les cases d’un candidat sérieux au titre mondial. Un succès sur la pelouse irlandaise scellerait officiellement leur billet pour la Coupe du monde 2026, sans attendre le dernier match face à l’Arménie prévu le 16 novembre.

Lors du match aller, la Seleção s’était imposée dans la douleur face à cette même Irlande (1-0)https://www.rts.ch/sport/football/2025/article/portugal-qualifie-pour-le-mondial-2026-grace-a-une-victoire-tardive-sur-l-eire-29026069.html. Cette fois, l’enjeu est double : assurer la qualification et redonner un souffle offensif après le nul concédé face à la Hongrie.