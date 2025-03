Insultes visant Rabiot : La demande incroyable de Daniel Riolo aux joueurs du PSG

Après les insultes du Parc des Princes envers Adrien Rabiot, Daniel Riolo lance un appel inattendu aux joueurs du PSG. Pourront-ils le faire ?

Lors du Classique entre le PSG et l’OM (3-1) au Parc des Princes, dimanche soir, Adrien Rabiot et sa mère ont été la cible d’insultes et de banderoles hostiles de la part des supporters parisiens. Un traitement jugé inacceptable par certains observateurs, notamment Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, qui a vivement réagi à ces attaques. Il appelle aujourd’hui les joueurs du PSG à afficher publiquement leur soutien à Rabiot, comme l’a déjà fait Jules Koundé en équipe de France.