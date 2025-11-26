Indice UEFA : vainqueur de Newcastle, l’OM fait rêver la France

En dominant Newcastle, Marseille ne s’est pas seulement offert le droit de poursuivre son ambition européenne. Le club a aussi ravivé les attentes du football français, longtemps malmené cette saison à l’indice UEFA. Les résultats récents des équipes tricolores ont installé un malaise palpable, mais le succès olympien offre enfin une ouverture. Cette semaine européenne, qui s’annonce chargée, pourrait marquer un tournant si les autres clubs hexagonaux suivent la voie tracée par les Marseillais.
Un souffle d’espoir pour le football français
Le succès arraché par les Marseillais contre Newcastle (2-1) agit comme une bouffée d’air pour tout un pays. La qualification pour les barrages de C1 reste encore fragile, mais sans cette victoire face aux Anglais, l’OM aurait quasiment tiré un trait sur cette possibilité. Au-delà de l’impact sportif pour le club, ce résultat soulage aussi les suiveurs inquiets du parcours des clubs français cette saison.
L’indice UEFA, devenu un baromètre quasi obsessionnel dans l’Hexagone, affichait un visage peu réjouissant depuis plusieurs semaines. Les contre-performances successives avaient fini par installer un climat lourd. Le succès marseillais, lui, redonne de la marge avant le reste des rencontres de la semaine.
La France vigilante : la Belgique pousse, les “petits” pays surprennent
La France reste coincée à la 9ᵉ place de la saison en cours, une position inconfortable qui ne pardonne aucune erreur. Pire encore, la Belgique menace désormais sérieusement. La victoire de l’Union Saint-Gilloise à Galatasaray (0-1) a insufflé une dynamique forte aux clubs belges, qui grignotent du terrain.
La situation s’est compliquée, mais tout n’est pas sombre. En cas de bons résultats cette semaine, la France peut espérer se rapprocher de trois nations inattendues qui devancent légèrement :
- le Danemark (0,7 point d’avance),
- la Pologne (0,9 point),
- Chypre (1,3 point).
Rattraper ces pays ouvrirait la voie à un retour parmi les nations qui comptent vraiment cette saison en Europe. Rien n’est encore acquis, mais la fenêtre existe.
Un mercredi capital : PSG et Monaco en mission
La suite s’écrit dès ce mercredi. Le PSG accueille Tottenham dans un duel qui peut rapporter gros, tandis que l’AS Monaco se rend à Paphos pour poursuivre sa superbe campagne. Si les deux clubs s’imposent, la France pourrait signer un quasi carton plein, un scénario rare ces dernières années.
Les Pays-Bas s’effondrent, la Belgique plane
Sur le classement global des cinq dernières saisons, aucune inquiétude urgente. Les Pays-Bas continuent de dégringoler, la récente défaite de l’Ajax le confirme. En revanche, un autre danger s’installe progressivement : la Belgique. Si elle poursuit son rythme actuel, elle pourrait devenir l’ennemi numéro un de la France pour la 5ᵉ place lors du prochain exercice.