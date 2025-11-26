Indice UEFA : vainqueur de Newcastle, l’OM fait rêver la France

Le succès arraché par les Marseillais contre Newcastle (2-1) agit comme une bouffée d’air pour tout un pays. La qualification pour les barrages de C1 reste encore fragile, mais sans cette victoire face aux Anglais, l’OM aurait quasiment tiré un trait sur cette possibilité. Au-delà de l’impact sportif pour le club, ce résultat soulage aussi les suiveurs inquiets du parcours des clubs français cette saison.

L’indice UEFA, devenu un baromètre quasi obsessionnel dans l’Hexagone, affichait un visage peu réjouissant depuis plusieurs semaines. Les contre-performances successives avaient fini par installer un climat lourd. Le succès marseillais, lui, redonne de la marge avant le reste des rencontres de la semaine.