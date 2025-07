Textor vient de lâcher une bombe sur la toile. Un message tranchant où il règle ses comptes avec Lyon… et pas que.

Mis à l'écart de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, John Textor ne cache plus son amertume. L’homme d’affaires américain, qui clamait encore il y a peu son attachement au club rhodanien, a changé de ton. Désormais relégué au second plan, remplacé par le tandem Michele Kang - Michael Gerlinger, l’ex-président de l’OL laisse éclater sa frustration sur les réseaux sociaux. Et ses mots ne laissent place à aucune ambiguïté.